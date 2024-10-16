Bıyık: ‘Filistin meselesi vicdani ve insani bir meseledir’

Darıca Belediyesi Ekim ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında İşgal altındaki Filistin meselesine dikkat çekmek amacıyla ‘Geçmişten günümüze Filistin’ söyleşisi düzenlendi. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminere ünlü sunucu Serdar Tuncer ve Siyaset Bilimci Yazar Savaş Şafak Barkçin konuşmacı olarak katıldı.

FİLİSTİN MESELESİ VİCDANİ VE İNSANİ BİR MESELEDİR

Etkinlikte bir selamlama konuşması yaparak Filistin’in yıllardır işgal altında olduğunu ve soykırıma uğradığını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Filistin meselesinin vicdani ve insani bir mesele olduğunu ifade ederek herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi ve “Filistin meselesi vicdani ve insani bir meseledir. Gazze’de, Kudüs’te ve Filistin’de yıllardır çocuklar öldürülüyor, topraklar işgal ediliyor. Son bir yıldır ise bir soykırım uygulanıyor. Katil sürüleri tarafından insanlık onurunun yok edildiği Filistin meselesine bütün dünya gözlerini kapamış durumda ama bizlerin özellikle de tüm Müslümanların daha yüksek sesle itiraz etmemiz gerekiyor” dedi.

FİLİSTİN MESELESİYLE HEPİMİZİN DERTLENMESİ GEREKİYOR

Daha sonra Darıcalılarla söyleşi gerçekleştiren sunucu Serdar Tuncer ve Siyaset Bilimci Yazar Savaş Şafak Barkçin geçmişten günümüze Filistin meselesini anlattı. Tuncer ve Barkçin, Gazze ve Filistin’e bugünkü gelinen noktadan bakmanın eksik olacağını ifade ederek İsrail’in yıllardır uyguladığı işgal politikalarının neticesinde bu günlere gelindiğine dikkat çektiler. İsrail’in amacının savaşı ve işgali daha geniş coğrafyaya yaymak olduğunu ifade eden Tuncer ve Barkçin, Kudüs’ün tüm Müslümanların namusu olduğunu belirterek herkesin Filistin meselesiyle dertlenmesi gerektiğini vurguladılar.