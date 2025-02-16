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“Bu başlangıç, asıl film daha başlamadı”

Büyük bir coşku ve katılıma sahne olan Karfest-2025’te konuşan Başkan Büyükakın:

'Bu başlangıç, asıl film daha başlamadı”

16 Şubat 2025 Pazar 14:07

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, vatandaşa yönelik kayak, ikram ve sosyal tesislerin yapıldığı, teleferikle kolay ulaşımın sağlandığı Kuzuyayla 1.Etap Açılışı için düzenlenen Karfest-2025 festivalinde müjdeyi verdi, “Bu daha başlangıç, bu daha fragman. Asıl film başlamadı, burada çok daha güzel işler olacak” dedi.

 

HER SENE DAHA DA BÜYÜYECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kartepe’de turizm yatırımlarına bir yenisini ekledi. Sapanca Gölü çevresi, Ormanya, Kartepe doğa parkurları ve tesisler gibi yatırımların ardından Kartepe zirvesinde bulunan Kuzuyayla 1.Etabı önceki gün Karfest-2025 festivali ile hizmete açıldı. Geçen yıl tamamlanan ve yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı teleferikle kolay ulaşım sağlanan Kuzuyayla 1.Etap, kayak pisti ve sosyal tesisleri ile Kocaelileri kışın eşsiz doğayla ve karla buluşturacak.

 

BÜYÜK MUTLULUK YAŞANDI

Karfest-2025’te konuşan Başkan Büyükakın, katılan herkesin büyük beğenisini toplayan Kuzuyayla 1.Etap’ın sadece başlangıç, fragman olduğunu belirterek, “Asıl film daha başlamadı. Burada her sene çok daha güzel işler olacak” dedi. Başkan Büyükakın, festival kapsamında vatandaşlarla horona katıldı, çocuklarla eğlendi. Festivale gösterilen ilgiye de teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Milletimizin mutluluğu, bizim mutluluğumuz. Burada aileleri, çocukları eğlenirken, sevinçle görmek bizi de tarifsiz mutlu ediyor” dedi.
(Ömer İLGEÇ)

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