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Bu merkez bağımlılıkla mücadelede öncü rol üstleniyor

Çayırova Belediyesi ve Yeşilay'ın arasında gerçekleştirilen protokolle hizmete giren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılıkla mücadelede birçok vatandaşa umut ışığı oluyor.

Bu merkez bağımlılıkla mücadelede öncü rol üstleniyor

17 Ekim 2024 Perşembe 16:34

 Kocaeli'de ilçe bazında ilk kez Çayırova'da açılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans bağlantısıyla kurdelesini kestiği YEDAM Çayırova, o günden bu yana bağımlılıkla mücadele çerçevesinde birçok vatandaşa ve ailesine yardım ediyor. Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele eden 12 yaş üzerindeki kişilere ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağlayan YEDAM Çayırova, önemli bir hizmeti hayata geçiriyor. Açıldığı günden bu yana 800'ün üzerinde başvuru yapılan YEDAM'da, 4 binin üzerinde görüşme gerçekleştirildi.   
 YEDAM Çayırova'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Psikolog Kübra Yaşar, "YEDAM Çayırova Kocaeli'deki ilk merkezdir. Bunun yanı sıra İzmit'te de bir merkezimiz daha bulunmaktadır. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde (YEDAM) bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan bir ekip; Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele eden 12 yaş üzerindeki kişilere ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağlıyor. Bununla birlikte kişilerin yeniden hayata kazandırılması ve bozulan yaşam düzeninin onarılmasına katkı sunuluyor. Sosyal beceri kazanımını amaçlayan atölye çalışmaları ve Yeni Yaşam Etkinlikleri yapılan YEDAM'da aynı zamanda aile ve gençlere grup terapileri hizmeti de veriliyor. Merkezlerde yalnızca ayaktan tedavi hizmeti veriliyor ancak yatarak tedavi hizmeti sunulmuyor. Açıldığı tarihten bu yana merkezimize 800’ün üzerinde başvuru yapılmıştır. Bu zamana kadar 4 binin üzerinde görüşme gerçekleştirilmiştir. Hâlihazırda danışanlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi. 


İHA
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