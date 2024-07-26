Bu merkez hem gönüllere dokunuyor hem hayatları kolaylaştırıyor

Çayırova Belediyesi'nin hizmete açtığı Fatma Çelik Engelliler Merkezi adeta gönüllere dokunuyor. Torunu Taha Yasin Altın’ı Fatma Çelik Engelliler Merkezi'ne getiren Seyit Gazi Altın, eğitimlerden memnun olduklarını belirterek, kendisinin de merkezde keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Tavsiye üzerine merkeze geldiklerini anlatan Altın, "Bizim için belirlenen ders programımız kapsamında derslere geliyoruz. Burada bize ilgi ve alaka da çok güzel. Çocuklarımız dersteyken biz güzel ve rahat bir şekilde burada vakit geçiriyoruz. Torunumun babası çalışıyor, o yüzden Taha'yı ben buraya getiriyorum" diye konuştu.

Eğitimden memnun olduklarını kaydeden Altın, "Taha burada güzel eğitimler görüyor. İnşallah ileriye doğru daha iyi olur. Biz hocalarımızdan ve burada verilen eğitimden çok memnunuz. İnşallah burada aldıkları eğitimden sonra bir bilgi sahibi veya güzel bir meslek sahibi olurlar. Ondan sonra da bu merkeze de bizlere de dua ederler, 'Ne güzel bizim için böyle bir yuva kurmuşlar' derler. Burada öğrendikleriyle hem kendilerine hem de devletlerine faydalı olurlar. Eğitilmiş insanlarla ufuklara doğru gideceğiz. Bu merkezin yapımını sağlayan herkese çok teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum" diye konuştu.

İHA