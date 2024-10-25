Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Fevziye Camiinde cuma namazı ve Ankara’daki hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimiz için düzenlenen mevlit programının çıkışında basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. TUSAŞ saldırında hayatını kaybeden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anan Başkan Büyükakın, ‘’Asla pes etmeyeceğiz, asla boyun eğmeyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz inadına daha güçlü duracak, daha fazla çalışacağız!’’ dedi. Başkan Büyükakın’a AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile MHP İl Başkanı Tuncay Batı eşlik etti.

MİLLETİMİZ HAİNLERE CEVABINI VERECEKTİR

Cami çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Başkan Büyükakın,

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik düzenlenen hain terör saldırısını değerlendirdi. TUSAŞ şehitlerinin bu milletin gönlünde yer ettiğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, ‘’Vatandaşlarımızın yüreğinden geçen tek şey var. Aziz Türk Milleti tarih boyunca defalarca kez gösterdi ki; canına, birlik, beraberlik ve bütünlüğüne kasteden içerden ve dışarıdan kim olursa olsun içinde bulunduğumuz koşullara bakılmaksızın en iyi cevabı vermiştir. Önümüzdeki süreçte de bu böyle olacaktır’’ dedi.

KÜRESEL EFENDİLERE BOYUN EĞMEYECEĞİZ

‘’Biz ne zaman ayağa kalkarsak ne zaman güçlü bir şekilde durursak ve sesimizi yükseltirsek, milli bir iradeyle karşılarında durursak böyle oldu’’ ifadesini kullanan Başkan Büyükakın, ‘’Küresel efendilere boyun eğmeyip, milli bir iradeyle karşılarında ne zaman dimdik dursak bunu yapıyorlar. Tarihte de hep böyle oldu. Yine bir benzerini yaşıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz daha fazla çalışacağız. Bu yaşananlar bizi daha fazla kamçılayıp birlik beraberliğimizi daha da güçlendiriyor. Atalarımız nasıl pes etmediyse bizler de pes etmeyeceğiz, Allah’ın izniyle bu memleket bunlara hiçbir zaman boyun eğmedi, yine eğmeyecek’’ açıklamasını yaptı.(Ömer İLGEÇ)