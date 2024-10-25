Büyükakın: Asla pes etmeyeceğiz

MİLLETİMİZ HAİNLERE CEVABINI VERECEKTİR
Cami çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Başkan Büyükakın,
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik düzenlenen hain terör saldırısını değerlendirdi. TUSAŞ şehitlerinin bu milletin gönlünde yer ettiğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, ‘’Vatandaşlarımızın yüreğinden geçen tek şey var. Aziz Türk Milleti tarih boyunca defalarca kez gösterdi ki; canına, birlik, beraberlik ve bütünlüğüne kasteden içerden ve dışarıdan kim olursa olsun içinde bulunduğumuz koşullara bakılmaksızın en iyi cevabı vermiştir. Önümüzdeki süreçte de bu böyle olacaktır’’ dedi.
KÜRESEL EFENDİLERE BOYUN EĞMEYECEĞİZ
‘’Biz ne zaman ayağa kalkarsak ne zaman güçlü bir şekilde durursak ve sesimizi yükseltirsek, milli bir iradeyle karşılarında durursak böyle oldu’’ ifadesini kullanan Başkan Büyükakın, ‘’Küresel efendilere boyun eğmeyip, milli bir iradeyle karşılarında ne zaman dimdik dursak bunu yapıyorlar. Tarihte de hep böyle oldu. Yine bir benzerini yaşıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz daha fazla çalışacağız. Bu yaşananlar bizi daha fazla kamçılayıp birlik beraberliğimizi daha da güçlendiriyor. Atalarımız nasıl pes etmediyse bizler de pes etmeyeceğiz, Allah’ın izniyle bu memleket bunlara hiçbir zaman boyun eğmedi, yine eğmeyecek’’ açıklamasını yaptı.(Ömer İLGEÇ)