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Büyükşehir, Atatürk’ü sevdiği şarkılarla anacak

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatının 86. yıldönümünde Gebze ve İzmit’te düzenlenecek konserlerle anılacak

Büyükşehir, Atatürk'ü sevdiği şarkılarla anacak

07 Kasım 2024 Perşembe 11:15

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86. yıldönümünde İzmit ve Gebze’de düzenleyeceği konserlerle anacak. Atatürk’ün sevdiği şarkıların seslendirileceği her iki konser; 10 Kasım Pazar akşamı 20.00’de gerçekleştirilecek.

 

ODA ORKESTRASI İZMİT SDKM’DE

İzmit’teki konser, Engin Şen yönetimindeki Oda Orkestrası’nın senfonik tınıları eşliğinde SDKM’de düzenlenecek. Oda orkestrasının solistliğini Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ses eğitmenleri Tuğçe Erenci ve Neşe Sarısözen yapacak. Belediye Konservatuvarı Türk Müziği Bölüm eğitmenleri de Oda Orkestrası’na eşlik edecek.

 

ŞARKILARIN HİKÂYELERİ ANLATILACAK

Seyircilerin verilen aralarda şarkıların hikâyelerini dinleme imkânı da bulacağı programda, Ata’nın sevdiği şarkıların hikâyeleri, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve Şehir Tiyatroları Oyuncusu Funda İlhan’ın anlatımıyla aktarılacak.

 

GEBZE OSMAN HAMDİ BEY’DE

Gebze’de gerçekleşecek konsere ise Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak. Şef Erbil Aydın yönetimindeki konserde Gemut ve Gönül Dostları Korosu Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirecek.
(Ömer İLGEÇ)

 

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