Büyükşehir Motosiklet Dernek ve Kulüpleriyle Toplantı Yaptı

Büyükşehir, trafik kazaları sonucu meydana gelen maddi ve manevi kayıpların önüne geçebilmek amacıyla motosiklet dernek ve kulüpleri ile toplantı yaptı

Motosiklet son yıllarda kullanımı hızla artan ulaşım araçlarından biri. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Güvenliği Komisyonu, trafik kazaları sonucu meydana gelen maddi ve manevi kayıpların önüne geçebilmek amacıyla motosiklet dernek ve kulüpleriyle toplantıda bir araya geldi.

TRAFİKTE MOTOSİKLET SAYISI ARTTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü; taşıt sahipliği, kaza istatistikleri ve türlere göre ilişkilerini içeren analiz çalışmaları yapıyor. Ulaşım türlerine göre yapılan analizler sonucu motosiklet son yıllarda kullanımı hızla artan ulaşım araçlarından biri olduğu tespit edildi. TÜİK verilerine bakıldığında Kocaeli’de Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtlardan yüzde 56,3’ünü otomobil, yüzde 14,7'sini motosiklet oluşturuyor. Bu durum Büyükşehir Belediyesi’ni harekete geçirdi.

MOTOSİKLET DERNEK VE KULÜPLERİ İLE TOPLANTI

Artan kurye hizmetleri, zaman ve yakıt tasarrufu ile kapladığı hacim alanı park yeri açısından sağladığı kolaylıklar ve sürüş keyfi trafikte motosiklet kullanımına olan talebi de aynı oranda artırdı. Artan motosiklet sayısıyla beraber motosiklet kazalarında da artış görülünce Trafik Güvenliği Komisyonu konuyu gündemine aldı. Bu kapsamda motosiklet dernek ve kulüpleri ile toplantıda bir araya gelindi.

KAZALARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Motosiklet kullanıcılarının trafik güvenliği açısından değerlendirilmesi, trafikte farkındalık ve bilinç artırılması, trafikte meydana gelen kazaların maddi ve manevi kayıpların önüne geçilebilmesi ve kazalara karşı alınacak önlemlerin konuşulması amacıyla yapılan toplantıya çeşitli dernek ve kulüplerden çok sayıda kişi katıldı. Toplantıda ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı’na bağlı temsilcilerde hazır bulundu.

DAHA KAPSAMLI TOPLANTILAR YAPILACAK

Motosiklet kullanıcılarına yönelik birincisi yapılan toplantı analiz sonuçlarının katılımcılara sunulmasıyla başladı. Katılımcılar ise yüzeysel olarak risk faktörlerinin neler olduğunu ve trafikte karşılaştıkları zorlukları dile getirdi. Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü’nün İçişleri Bakanlığı nezdinde mevzuat çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşımı yapıldı. Detaylı bir şekilde sorunların tespiti ve çözüm önerilerini konuşmak üzere daha kapsamlı bir toplantı planlaması yapıldı. Sorunların tam olarak ortaya konabilmesi için hazırlanan dijital anket linki katılımcılar, dernek, kulüp temsilcileri ve bağlı üyeler ile paylaşıldı.

TOPLANTI KATILIMCILARI

Toplantıya katılım sağlayan Gebze Kızılelma Motor Grubu, Komoto, Kocaeli Türk Chopper Grubu, Türkiye Motorcular Federasyonu, Korunak OSGB, Kocaeli Motor Sevenler, Komokder, REW Motosiklet Kulübü, Anadolu Chopper Motor Kulübü temsilcileri ve bireysel motor kullanıcıları bu çalışmayla ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.

(Ömer İLGEÇ)