GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’de Engelli Bireyler İşverenlerle Buluştu

Büyükşehir, engelli bireylere yönelik düzenlediği engelli işveren buluşmasında personel arayan firmayla engelli bireyler arasında köprü oldu

Büyükşehir'de Engelli Bireyler İşverenlerle Buluştu

11 Kasım 2024 Pazartesi 12:20

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin engelli bireylere yönelik desteği artarak devam ediyor. Büyükşehir, engelli bireylere yönelik mülakat teknikleri eğitimi ardından, engelli işveren buluşması gerçekleştirerek engellilerin yanında olmaya devam ediyor. Engelli bireylerin iş sahibi olabilmeleri adına başlatılan çalışmalar kapsamında Sağlık Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü yaptığı engelli işveren buluşmasıyla, engelli bireylerin istihdam konusunda yaşadıkları sıkıntıları hafifletmeyi hedefledi.

 

ENGELLİ BİREYLER İÇİN UMUT OLDU

Büyükşehir engelli istihdamını arttırmak amacı ile firmaların mülakatlarına katılmak isteyen engelli bireylerle firmalar arasında köprü oldu. Büyükşehir Belediyesinin Sivil Toplum Merkezinde gerçekleştirdiği, engelli istihdamını arttırmaya yönelik “engelli işveren buluşması” programı kapsamında engelli bireyler ile şehrin önemli firmalarından Hayat Kimya Bingo fabrikası yetkilileri bir araya geldi. İş arayan 47 engelli bireyin katıldığı programda engelli bireyler nitelikleri doğrultusunda iş başvuru formunu doldurup hayat kimya fabrikası yetkilileri ile ön mülakat gerçekleştirdi. 15 Kasım tarihinde ise Kocaeli Şehir Hastanesinde ISS firması tarafından engelli işe giriş mülakatı gerçekleştirilerek olup, detaylı bilgi almak isteyen engelli adayları, Büyükşehir’in 318 10 00 hattından dâhili 3856 numarayı arayarak hafta içi mesai saatleri içerisinde detaylı bilgi alabilecekler.
(Ömer İLGEÇ)

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Türkiye’de bir ilk Türkiye’de bir ilk
169 ton arı yemi desteği 169 ton arı yemi desteği
BELGESEL TADINDA ÖZBEKİSTAN'DA DEVRİ ALEM BELGESEL TADINDA ÖZBEKİSTAN'DA DEVRİ ALEM
Atamızı Sevdiği Şarkılarla Yad Ettik Atamızı Sevdiği Şarkılarla Yad Ettik
Büyükşehir, Atatürk anısına lokma dağıttı Büyükşehir, Atatürk anısına lokma dağıttı
Büyükşehir’den “Minik Adımlar ile Büyük Heyecanlar” Büyükşehir’den “Minik Adımlar ile Büyük...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Türkiye’de bir ilk
Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan sakatathane tamamlanma yolunda

Haberi Oku