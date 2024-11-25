Büyükşehir’den bir Bilgievi daha

Büyükşehir, ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz eğitim hizmeti veren Bilgievlerine bir yenisini daha ekledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Kılavuz Gençlik’ çatısı altında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz eğitim hizmeti sunduğu Bilgievleri, yıllardır sergilediği eğitim kalitesi ile çocukların öncelikli tercihi oluyor. Bu kapsamda Büyükşehir, sosyal belediyecilik anlayışıyla bir ev ortamı sıcaklığı sunduğu Bilgievleri’nde nitelikli eğitim veriyor. Bilgievleri çocukların enerjilerini doğru yönde kullanmalarına ve yeteneklerini keşfetmelerine imkân tanıyor. Eğitime her geçen gün katkı sağlamaya devam eden Büyükşehir, 11 ilçede bulunan ve 16 merkezde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Bilgievlerine bir yenisini daha ekledi.

YARIMCA BİLGİEVİ HİZMETE GİRDİ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Bilgievleri, 15. yılında 16. şubesini Körfez Yarımca’da hizmete açtı. Mimar Sinan Mahallesi, Bağlar Caddesi, No:43A ve 43B adresinde, 680 metrekare kullanım alanına sahip 3 katlı binada hizmet vermeye başlayan Yarımca Bilgievi’nde 4 adet derslik, 12 bilgisayarlı bilişim sınıfı, 3 bin kitaplı kütüphane, bilim ve sanat atölyeleri, PDR destek odası, spor salonu ve mescit bulunuyor. Toplam 13 personelin görev yaptığı Yarımca Bilgievi 902 öğrencinin eğitimine katkı sunuyor.

ÖĞRENCİLERİN GÖZDESİ BİLGİEVİ

Büyükşehir eğitime yönelik hizmetlerini hayata geçirdiği Kılavuz Gençlik Bilgi evleri ile taçlandırıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 23 bin 165 öğrencinin aktif olarak faydalandığı Bilgievleri’nin çocuklara eğitim yönünden birçok faydası bulunuyor. Ders destek programı kapsamında Fen ve Teknoloji, İngilizce, Türkçe, Matematik, Değerler Eğitimi ile akademik anlamda, atölye faaliyetleri ile de beceri alanında öğrencilere ücretsiz hizmet veren Bilgievleri’nde öğrenciler okul ödevlerini de uzman eğitmenler gözetiminde yapıyor. Temiz, güvenli ve her türlü eğitim araç gerecinin bulunduğu Bilgievleri çocukların ikinci adresi haline geliyor.

(Ömer İLGEÇ)