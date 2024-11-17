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Büyükşehir’den Çayırova’ya modern garaj binası

Büyükşehir, Çayırova’ya otobüs garajı ve CNG dolum tesisi inşa ediyor

Büyükşehir'den Çayırova'ya modern garaj binası

17 Kasım 2024 Pazar 10:54

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova ilçesine yaklaşık 20 bin metrekarelik alan üzerine bölgedeki vatandaşlarımıza daha kaliteli, etkin ve çevre dostu bir toplu taşıma sunulması için otobüs garajı ve CNG dolum tesisi yapıyor.

 

DEMİR VE BETON İMALATLARI

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Çayırova’da Büyükşehir’e ait toplu taşıma araçlarının park ihtiyacını karşılayacağı, vatandaşların ve şoförlerin kullanacağı sosyal donatı alanlarının da bulunduğu garaj inşa ediyor. 16 Eylül’de inşasına başlanan projede idari bina demir ve beton imalatları, CNG istasyonu basınç merkezi patlama önleyici duvar imalatı ve araç bakım merkezi demir imalatları devam ediyor.

 

İDARİ BİNALAR VE OTOBÜS PARK YERİ

Projede; alanın ve otobüslerin güvenliğinin sağlanacağı güvenlik binası, tesis binası, otobüslerin CNG yakıtı alacakları modern ve güvenli dolum tesisi yer alıyor. Öte yandan toplu taşıma araçlarının acil ve hafif bakımlarının yapılacağı bir kademe binasının da yer aldığı projede; 15 adet 18 metrelik ve 76 adet 12 metrelik olmak üzere 91 araçlık otobüs otoparkı ve 10 adet de binek araç otoparkı bulunacak.
(Ömer İLGEÇ)

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