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Büyükşehir'den Çiftçiye Destek

Büyükşehir’in yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohumlarını teslim alan çiftçiler, tarlalarının yolunu tutarak, tohumları toprakla buluşturuyor

Büyükşehir'den Çiftçiye Destek

19 Kasım 2024 Salı 11:35

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği “Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi” yüzleri güldürüyor. Bu yıl sonbahar döneminde çiftçilere yüzde 75 hibeli tohum desteği sunan projede ürünlerini teslim alan çiftiler, tarlalarının yolunu tutarak, tohumları toprakla buluşturuyor. Kocaeli’nin verimli topraklarında çiftçinin yanında olan Büyükşehir, son 5 yılda yaklaşık 1 milyar TL değerinde 80 destekleme projesini hayata geçirdi.

 

80 DESTEKLEME PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesine yönelik verdiği desteklerle üreticilerin yüzünü güldürüyor. Bu kapsamda il genelinde 10.250 çiftçiye 178 milyon lira değerinde 10.965 ton kompoze gübre desteği ile16 bin 500 üreticiye tamamı hibe 208 milyon lira tutarında 7,6 milyon litre akaryakıt desteği verildi. Böylece Büyükşehir, son 5 yılda çiftçilere yönelik yaklaşık 1 milyar TL değerinde 80 destekleme projesini hayata geçirmiş oldu.

 

1450 TON TOHUM DESTEĞİ

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen “2024 Yılı Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi” kapsamında, talep eden 3 bin 323 çiftçiye yüzde 75 hibeli arpa, süt otu ve yem bezelyesinden oluşan 1450 ton tohum desteği sağladı. Ürünlerini teslim alan çiftçiler, traktörleriyle tarlalarının yolunu tutarak, tohumları toprakla buluşturdu. Yapılan bu destekleme ile Kocaeli’nde 100 bin dekar tarla arazisi desteklenmiş oldu.

 

ÇİFTÇİLER ÇOK MEMNUN

Can suyu desteklerden memnun olan çiftçiler, her zaman yanlarında olan Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyor. Bu kapsamda uzun yıllar çiftçilik yapan Hikmet Öztürk, Büyükşehir’in arpa ve mısır tohumu desteğinden yararlandığını belirterek, “Daha önce de mazot, gübre, buğday ve mısır tohumu almıştım. Büyükşehir Belediyemizin verdiği tohumlar çok değerli ve yüksek verim alıyoruz. Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu sayede çiftçilik yapmaya ve üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

 

“VERİM YÜZDE 30 ARTTI”

Kartepe ilçesinden Alibey Koyun ise Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce verdiği tüm desteklerden yararlandığını ifade ederek, “Arpa ekimi yapıyoruz.  Tahir Büyükakın Başkanımız zaten her zaman çiftçinin yanında. Bu desteklerin devamını diliyoruz. Ben 100 dönüm tarla ekiyorum. Gübreler ve tohumlar kaliteli. Yüzde 30 daha yüksek verim alıyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
(Ömer İLGEÇ)

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