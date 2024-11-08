Büyükşehir'den İki Ödüllü Mısır Dönüşü

EN PRESTİJLİ ÖDÜL
Amacı dünyanın dört bir yanından şehirleri ve projeleri bir araya getirerek iyi uygulamaları teşvik etmek olan ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen LivCOM Ödüllerine bu yıl 29 ülkeden 232 proje başvurusu oldu ve finale 32 proje yükseldi. Büyükşehir Belediyesi, Sağlıklı Yaşam Kategorisinde “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi” ile ödül alırken, Sürdürülebilir Çevre Kategorisinde de “İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi” ödüllendirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne temsilen kazanılan ödülleri Kadın ve Aile Hizmeleri Şube Müdürü Tuğba Şam ve Deniz Çevresi Yönetimi Şefi Yasin Yılmaz aldı.
(Ömer İLGEÇ)