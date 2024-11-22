banner1098
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den kadına şiddete karşı anlamlı etkinlik

Büyükşehir, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla kapsamlı bir etkinlik düzenliyor

Büyükşehir'den kadına şiddete karşı anlamlı etkinlik

22 Kasım 2024 Cuma 10:47

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında düzenleyeceği etkinlikle kadına şiddete karşı toplumsal bilinç oluşturacak. Kadına şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmayı ve kadın girişimciliğini desteklemeyi amaçlayan program, 25 Kasım Pazartesi günü saat 18.00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

KADIN GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik, kadına şiddete karşı toplumsal duyarlılığı artırmayı ve birlik mesajı vermeyi amaçlıyor. Program kapsamında Kocaeli Üniversitesi ve TEKNOPARK iş birliğiyle kadınlara yönelik “Kadın Girişimcilik Eğitimi” düzenlenecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek. Klinik Psikolog Serdar Vatansever “Sevginin Dili Merhamet” konulu seminer vereceği programda, Kocaeli’de kadınlara yönelik başarılı uygulamalar gerçekleştiren şirketler de ödüllendirilecek.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Mehmet Ali Paşa Camii’ne cenaze otobüsü park alanı Mehmet Ali Paşa Camii’ne cenaze otobüsü park...
Şimşirgil, “Biz okuyan bir milletiz” Şimşirgil, “Biz okuyan bir milletiz”
Toplu Taşımalara Ücretsiz WiFi Toplu Taşımalara Ücretsiz WiFi
Başkan Ömeroğlu, Kariyer Günleri'nde Öğrencilerle Buluştu. Başkan Ömeroğlu, Kariyer Günleri'nde Öğrencilerle...
Körfez'de 4 köye daha doğal gaz gelecek Körfez'de 4 köye daha doğal gaz gelecek
Bakü’de sıkı dostluk Bakü’de sıkı dostluk
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Mehmet Ali Paşa Camii’ne cenaze otobüsü...
Büyükşehir, İzmit Mehmet Ali Paşa Camii’nin yan tarafına vatandaşları mezarlığa taşıyan otobüslerin...

Haberi Oku