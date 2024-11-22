Büyükşehir’den kadına şiddete karşı anlamlı etkinlik

Büyükşehir, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla kapsamlı bir etkinlik düzenliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında düzenleyeceği etkinlikle kadına şiddete karşı toplumsal bilinç oluşturacak. Kadına şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmayı ve kadın girişimciliğini desteklemeyi amaçlayan program, 25 Kasım Pazartesi günü saat 18.00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.





KADIN GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ