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Büyükşehir’den mazgal ve menfez temizliği

Büyükşehir, aşırı yağışlarda su baskınlarının yaşanmaması için il genelinde mazgal, menfez ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışması yapıyor

Büyükşehir'den mazgal ve menfez temizliği

22 Kasım 2024 Cuma 16:10

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ani yağışlarda su baskınlarının önüne geçebilmek için il genelinde tıkanan mazgallar ve menfezlerde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yağışlar nedeniyle kent genelinde şu ana kadar ciddi bir sorun yaşanmadığı bildirildi. Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi’ne bağlı A Takımı ve Yol Timi, Park ve Bahçeler Dairesi ve Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekiplerinin ortaklaşa başlattığı çalışmalarda, il genelindeki tüm cadde ve sokaklarda mazgal, menfez ve yol kenarlarındaki su kanallarının temizlik çalışması tüm hızıyla devam ediyor. 

MAZGALLAR TEMİZLENİYOR
Ekipler, aşırı yağışlarda su baskınları ve birikintilerinin önüne geçmek için yaptığı çalışmalarda mazgal demirlerini kaldırarak, içerisinde su geçişini engelleyen çöpler ile birlikte kuru ağaç dalları, yapraklar, toprak ve çeşitli materyalleri temizliyor. Tıkanan su kanallarının da açıldığı çalışmalarda yollar ve menfezlerdeki su birikintileri de motopomlarla tahliye ediliyor. Büyükşehir ekipleri, yağmur suyu drenaj sistemlerinin sorunsuz şekilde işlemesi için temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. 
(Ömer İLGEÇ)

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