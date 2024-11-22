Büyükşehir’den mazgal ve menfez temizliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ani yağışlarda su baskınlarının önüne geçebilmek için il genelinde tıkanan mazgallar ve menfezlerde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yağışlar nedeniyle kent genelinde şu ana kadar ciddi bir sorun yaşanmadığı bildirildi. Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi’ne bağlı A Takımı ve Yol Timi, Park ve Bahçeler Dairesi ve Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekiplerinin ortaklaşa başlattığı çalışmalarda, il genelindeki tüm cadde ve sokaklarda mazgal, menfez ve yol kenarlarındaki su kanallarının temizlik çalışması tüm hızıyla devam ediyor.





MAZGALLAR TEMİZLENİYOR