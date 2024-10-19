Büyükşehir’den minik adımlarla büyük heyecanlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Minik Adımlar ile Büyük Heyecanlar” projesi kapsamında Kartepe Şirinsulhiye İlkokulu’nu ziyaret etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen proje kapsamında kırsal mahallerde çocuklara ve annelerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Proje, çocukların yeni eğitim dönemine daha enerji dolu başlamak, dil, bilişsel, sosyal-duygusal ve motor becerileri gelişimine katkı sunarak eğlenecekleri bir alan oluşturmak, ayrıca ebeveynlerin de psikologlar ve diyetisyenler tarafından bilgilendirildiği, el sanatları ve hobi atölyelerinde sosyalleşebilecekleri bir ortam hazırlamayı amaçlıyor.