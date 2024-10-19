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Büyükşehir’den minik adımlarla büyük heyecanlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Minik Adımlar ile Büyük Heyecanlar” projesi kapsamında Kartepe Şirinsulhiye İlkokulu’nu ziyaret etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen proje kapsamında kırsal mahallerde çocuklara ve annelerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Proje, çocukların yeni eğitim dönemine daha enerji dolu başlamak, dil, bilişsel, sosyal-duygusal ve motor becerileri gelişimine katkı sunarak eğlenecekleri bir alan oluşturmak, ayrıca ebeveynlerin de psikologlar ve diyetisyenler tarafından bilgilendirildiği, el sanatları ve hobi atölyelerinde sosyalleşebilecekleri bir ortam hazırlamayı amaçlıyor.

Büyükşehir'den minik adımlarla büyük heyecanlar

19 Ekim 2024 Cumartesi 15:59

BİZİM KÖYDE ŞENLİK VAR

Şirinsulhiye İlkokulu’nda düzenlenen etkinliklerde çocuklar; çini atölyesi, keçeden çerçeve atölyesi, kitap ayracı atölyesi, akıl-zeka oyunları atölyesi ve drama atölyelerine katıldı. Eğlenceli ve öğretici etkinliklerin yer aldığı çocuk şenliğinde minikler, coşku dolu anlar yaşadı. Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı antrenörleri eşliğinde minikler, eğlenceli atletizmde kıyasıya mücadele etti. Etkinliğe katılan annelere, alanında uzman psikolog ve diyetisyenlerin aile bilgilendirme semineri yapıldı. Birbirleriyle sosyalleşme imkânı bulan annelere, ebru ve boncuk atölyesi düzenlendi.
(Ömer İLGEÇ)

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