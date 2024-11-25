banner1100
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den üst geçitlere buzlanma müdahalesi

Büyükşehir, kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için özverili bir çalışma yürütüyor

Büyükşehir'den üst geçitlere buzlanma müdahalesi

25 Kasım 2024 Pazartesi 13:34

 Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren teyakkuzda olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yoğun mücadelesine buzlanma seferberliği ile devam ediyor. Kentin en yüksek yerleşim birimlerinde de ulaşımın aksamamasını sağlayan ekipler şimdi de yağan kar sonrası ulaşım ve günlük hayatta aksaklık ve olumsuzluk yaşanmaması adına seferber oldu. Bu bağlamda Büyükşehir, Kocaeli genelinde özellikle üst geçitlerde kapsamlı ve özverili bir çalışma yürütüyor. Büyükşehir Yol Bakım Timleri ve A Takımından oluşturulan Karla Mücadele Ekipleri, 12 saatlik 2 vardiya halinde 7/24 buzlanmaya karşı kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

 

YAYA GÜVENLİĞİ İHMAL EDİLMİYOR

Büyükşehir, kar yağışına karşı aldığı önlemler dahilinde yağış sonrası oluşan buzlanma için yollara tuz ve solüsyon dökümü gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, haftanın ilk iş gününde üstgeçitlerde buzlanmaya karşı özel solüsyon ve tuzlama ile önlem aldı. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, Kocaeli Üniversitesi Fakülte Binaları ve yurtlarının da yer aldığı İzmit İlçesi Umuttepe bölgesindeki üstgeçitlerde hummalı bir çalışma yürüten ekipler, vatandaşların düşme ve kayma riskine karşı önlemler aldı.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tatarahmet-Bulduk köprüsü hizmete açıldı Tatarahmet-Bulduk köprüsü hizmete açıldı
Öğretmenler Günü’nde sanatsal yönlerini keşfettiler Öğretmenler Günü’nde sanatsal yönlerini keşfettiler
Güzide Gençliğin Erasmus’lu Konukları Güzide Gençliğin Erasmus’lu Konukları
Büyükşehir’den bir Bilgievi daha Büyükşehir’den bir Bilgievi daha
Kartepe kar ile şenlendi Kartepe kar ile şenlendi
İskoliye Mektebi’ne proje ödülü İskoliye Mektebi’ne proje ödülü
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Tatarahmet-Bulduk köprüsü hizmete açıldı
Büyükşehir, İzmit ilçesi Bulduk Mahallesi ile Kandıra ilçesi Tatarahmet Mahallesi’ni birbirine bağlayan...

Haberi Oku