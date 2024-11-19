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Büyükşehir’in ücretsiz POMEM kursları başlıyor

Büyükşehir, geleceğin polis adayları için hayata geçirdiği ücretsiz Özel Yetenek Kursları ile gençleri hayallerine bir adım daha yaklaştırıyor

Büyükşehir'in ücretsiz POMEM kursları başlıyor

19 Kasım 2024 Salı 13:16

‘Sporun Başkenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda alanında uzman bilim insanlarıyla kentin spor geleceğini tasarlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentte yaşayan gençlerin polis olma hayallerine ulaşmalarına imkân sağlıyor. Geçtiğimiz dönemlerde sınavlara Büyükşehir’in kurslarında ücretsiz olarak hazırlanan çok sayıda genç, polislik mesleğine adım atmayı başarmıştı. Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) tarafından 2025 yılında 12 bin polis alımı yapılacak olması Kocaeli Büyükşehir’in Özel Yetenek Kurslarına gençlerin ilgisini daha da artırdı.

 

KURSLARA KAYITLAR ALINIYOR

32. dönem POMEM sınavlarına gençleri hazırlamak için Özel Yetenek Kursları düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurslara kayıtları almaya başladı. Hayata geçirdiği ücretsiz ‘Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu’ ile geleceğin polis adaylarını hayallerine bir adım daha yaklaştıran Büyükşehir, gençleri bu kurslarda uzman antrenörler eşliğinde fiziki mülakatlara hazırlayacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından yeterli katılımcı sağlandıktan sonra çalışmalar sınav takvimlerine uygun dönemlerde İzmit Atletizm Pisti’nde kondisyon ve hazırlık etabı ile başlayıp, Vezirçiftliği Spor Salonu’nda sınavlara hazırlık ve parkur etabıyla devam edecek.

 

BAŞVURU YAPMAK ÇOK KOLAY

32. dönem POMEM Kurslarına katılım sağlamak isteyen adaylar https://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr/HerkesicinSpor/Online.aspx adresi üzerinden online formu doldurduktan sonra KPSS sonuç belgelerini sisteme yükleyerek başvuru yapabilecek. Kurs ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen adaylar Büyükşehir’in 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak başvuru ve detayları öğrenebilecek.
(Ömer İLGEÇ)

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