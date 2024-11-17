Çayırova'da 5. Kitap Günleri, yarın kapılarını açıyor

YAZARLAR SEVENLERİYLE BULUŞACAK
18-24 Kasım tarihlerinde, saat 09.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek Çayırova 5. Kitap Günleri’ne katılacak yazarlar da netlik kazandı. İlk gün Sıtkı Aslanhan’ın söyleşi gerçekleştireceği fuarda, 19 Kasım Salı günü Hatice Kübra Tongar, 20 Kasım Çarşamba günü Bekir Develi, 21 Kasım Perşembe günü Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, 22 Kasım Cuma günü Alişan Kapaklıkaya, 23 Kasım Cumartesi günü Hayati İnanç, 24 Kasım Pazar günü Nurullah Genç sevenleriyle buluşacak.
60 YEREL YAZAR KATILACAK
Ayrıca 20 Kasım Çarşamba günü Rana Demiriz, 22 Kasım Cuma günü Ayşegül Dede, Anıl Basılı, Merve Şentürk, 23 Kasım Cumartesi günü Sinem Öztürk ve Pınar Şimşek Günaydın ile 24 Kasım Pazar günü Mehmet Gönen ile Birsen Ekim Özen, okurları ve sevenleriyle bir araya gelecek. Ayrıca 60 yerel yazar da Çayırova 5. Kitap Günleri’nde kitapseverlerle bir araya gelecek. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 18-24 Kasım tarihleri arasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Çayırova 5. Kitap Günleri’ne tüm Çayırovalıları ve kitapseverleri davet etti.
(Ömer İLGEÇ)