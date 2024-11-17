Çayırova'da 5. Kitap Günleri, yarın kapılarını açıyor

Çayırova 5. Kitap Günleri seçkin yazarlar ve on binlerce kitapla kapılarını açıyor. Yarın (18 Kasım Pazartesi) açılış töreni gerçekleştirilecek ve 24 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek Çayırova 5. Kitap Günleri’ne, katılımın yoğun olması bekleniyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı çalışmalarla ‘Kültür-Sanat Şehri’ kimliği kazanan Çayırova’da, bir gelenek haline gelen Çayırova Kitap Günleri’nin beşincisi, yarın kapılarını açacak. 18-24 Kasım tarihleri arasında, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde birbirinden seçkin yazarların Çayırovalılarla bir araya geleceği fuarda, onlarca yayın evi ve on binlerce kitap da ilçe sakinlerinin ziyaretine açılacak. ‘Okuyarak Barışı, Adaleti ve Merhameti İnşa Edelim’ mottosuyla gerçekleştirilecek Çayırova 5. Kitap Günleri’nin açılış programı 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’da gerçekleştirilecek. Açılış gününde ilk söyleşiyi Sıtkı Aslanhan gerçekleştirecek.

YAZARLAR SEVENLERİYLE BULUŞACAK

18-24 Kasım tarihlerinde, saat 09.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek Çayırova 5. Kitap Günleri’ne katılacak yazarlar da netlik kazandı. İlk gün Sıtkı Aslanhan’ın söyleşi gerçekleştireceği fuarda, 19 Kasım Salı günü Hatice Kübra Tongar, 20 Kasım Çarşamba günü Bekir Develi, 21 Kasım Perşembe günü Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, 22 Kasım Cuma günü Alişan Kapaklıkaya, 23 Kasım Cumartesi günü Hayati İnanç, 24 Kasım Pazar günü Nurullah Genç sevenleriyle buluşacak.

60 YEREL YAZAR KATILACAK

Ayrıca 20 Kasım Çarşamba günü Rana Demiriz, 22 Kasım Cuma günü Ayşegül Dede, Anıl Basılı, Merve Şentürk, 23 Kasım Cumartesi günü Sinem Öztürk ve Pınar Şimşek Günaydın ile 24 Kasım Pazar günü Mehmet Gönen ile Birsen Ekim Özen, okurları ve sevenleriyle bir araya gelecek. Ayrıca 60 yerel yazar da Çayırova 5. Kitap Günleri’nde kitapseverlerle bir araya gelecek. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 18-24 Kasım tarihleri arasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Çayırova 5. Kitap Günleri’ne tüm Çayırovalıları ve kitapseverleri davet etti.

(Ömer İLGEÇ)