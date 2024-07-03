banner1056
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’da Ay-Yıldızlı zafer coşkusu

Türkiye A Milli Futbol Takımı’mızın Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği tarihi maçın coşkusu Çayırova’da yaşandı. Yüzlerce Çayırovalı, belediye önünde kurulan dev ekranda izledikleri maçın ardından galibiyeti doyasıya kutladı.

Çayırova'da Ay-Yıldızlı zafer coşkusu

03 Temmuz 2024 Çarşamba 20:39

 

 

Ay-Yıldızlı A Milli Futbol Takımımızın zafer coşkusu Çayırova’da yaşandı. Çayırova Belediyesi’nin belediye önünde kurduğu dev ekranda bir araya gelen yüzlerce Çayırovalı, Euro 2024 son 16 turunda Avusturya’yla karşılaşan Türkiye’nin maçını büyük bir heyecanla takip etti. Merih Demiral’ın attığı iki golle, turnuvada çeyrek finale yükselen millilerimizin zaferi tüm yurtta olduğu gibi Çayırova’da da büyük bir sevinçle karşılandı. Çayırova Belediyesi önünde kurulan dev ekran çevresi Ay-Yıldızlı bayraklarımızla donatılırken, Çayırova Belediyesi ekipleri tarafından maça gelen Çayırovalılara, çay ve su ikramı da yapıldı.

 

BÜYÜK SEVİNÇ

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve yüzlerce Çayırovalı, Türkiye’nin Avusturya karşısında aldığı unutulmaz zaferi hep birlikte takip ederken, gollerden sonra büyük bir sevinç yaşadı. Heyecanın yükseldiği son dakikalarda maçı izleyen Çayırovalılar, hop oturup hop kalkarken, son düdüğün gelmesiyle birlikte çeyrek final sevinci görülmeye değerdi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maç sonunda yaptığı açıklamada, “Avrupa Avrupa duy sesimizi, işte bu Türkiye’nin ayak sesleri. Çeyrek finaldeyiz” dedi. Milli takımımızın, Hollanda’yla 6 Temmuz Cumartesi günü oynayacağı çeyrek final karşılaşması Çayırova’da belediye önünde kurulacak dev ekranda heyecanla takip edilecek.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KSO Başkanı Zeytinoğlu Haziran Ayı Dış Ticaret Ve Enflasyon Verilerini Değerlendirdi KSO Başkanı Zeytinoğlu Haziran Ayı Dış Ticaret...
Darıca, ‘Türkiye’ diye inledi Darıca, ‘Türkiye’ diye inledi
Şehrin göbeğinde 'utandıran' görüntü: Kimse önlem almıyor Şehrin göbeğinde 'utandıran' görüntü: Kimse...
Engelleri kaldıran proje: Günde 500 özel bireye hizmet verecek Engelleri kaldıran proje: Günde 500 özel bireye...
Büyükşehir'in 20 yeni otobüsü teslim edildi Büyükşehir'in 20 yeni otobüsü teslim edildi
KOCAELİ SANAYİ TARİHİ VE KARAMÜRSEL BELGESELİMİZİN GALA GÖSTERİMİ KOCAELİ SANAYİ TARİHİ VE KARAMÜRSEL BELGESELİMİZİN...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KSO Başkanı Zeytinoğlu Haziran Ayı Dış...
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, haziran ayı dış ticaret ve enflasyon verilerine ilişkin...

Haberi Oku