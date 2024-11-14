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Çayırova’da mevsimlik çiçek ekimi

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde mevsimlik çiçek ekimi çalışmalarına devam ediyor.

Çayırova'da mevsimlik çiçek ekimi

14 Kasım 2024 Perşembe 11:46

Çayırova’da sonbahar bakımları sürüyor. Çayırovalı ilçe sakinlerinin daha güzel ve daha konforlu ortamlarda sosyal yaşamlarına devam etmeleri için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kavşaklarda ve refüjlerde mevsimlik çiçek ekimini sürdürüyor. Sonbahar ve kış şartlarına uygun olan çiçekler, ekipler tarafından kent estetiğini daha da güzelleştirmek amacıyla kavşak ve refüjlere ekiliyor. Yapılan çalışma sayesinde, kentteki ortak kullanım alanları renkleniyor ve estetik olarak daha güzel bir görünüme kavuşuyor. Çayırovalı ilçe sakinleri, yapılan çalışmalardan ötürü Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletirken, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğine katkı sağlayacak ve Çayırovalıların daha güzel alanlarda sosyalleşmesine imkan sunacak çalışmaları ilçeye kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.
(Ömer İLGEÇ) 
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