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Çayırova'da yabani ot temizliği sürüyor

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde yabani ot temizliğini sürdürüyor.

Çayırova'da yabani ot temizliği sürüyor

30 Temmuz 2024 Salı 10:05

  İlçe sakinlerinin yaz aylarını daha konforlu ve daha güvenli bir şekilde geçirmesi için çalışmalarına ara vermeden devam eden Çayırova Belediyesi, yabani ot temizliğine devam ediyor. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, belirlenen program ve ilçe sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Boş arazilerde ve ilçe sakinlerinin yaşadığı alanlarda uzayan otları temizleyen ekipler, yaz aylarında en çok şikayete konu olan çevre ot temizliğini de düzenli olarak gerçekleştiriyor. Yabani otlar arasında oluşabilecek haşere ve böceklere karşı da önlem alan Çayırova Belediyesi, kent genelindeki boş alanlara estetik de bir görünüm kazandırıyor. 


İHA
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