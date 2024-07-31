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Çayırova'nın parkları düzenli olarak temizleniyor

Çayırova'da belediye ekipleri tüm parklarda düzenli olarak temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Çayırova'nın parkları düzenli olarak temizleniyor

31 Temmuz 2024 Çarşamba 14:21

 Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belirlenen plan ve program çerçevesinde ilçedeki tüm parkları dip köşe bucak temizliyor. İlçe sakinleriyle ilçedeki minik yavruların gönül rahatlığıyla vakit geçirmelerini sağlıyor. Parklarla beraber ilçedeki sosyal yaşam alanlarının da temizliği için çalışma yapan ekipler, son olarak Özgürlük Mahallesi’nde yer alan Şelale Park’ın içerisindeki şelalede zemin temizliği gerçekleştirdi. Şelalenin suyu ilk olarak boşaltılırken, daha sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri detaylı olarak temizlik yaptı ve şelalenin zemininde oluşan lekeleri ortadan kaldırdı. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipler, planlanan takvim ve gelen talepler üzerine ilçedeki sosyal alanlarda temizlik çalışmalarına düzenli olarak devam edeceklerini belirtti. 


İHA
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