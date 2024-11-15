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Çiftçi, bilgievleri öğretmenleriyle sabah yürüyüşünde buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gerçekleştirdiği sağlıklı yaşam yürüyüşlerinde bu kez Çayırova Belediyesi’nin bilgievlerinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Daha güzel yarınlar için el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Çiftçi, bilgievleri öğretmenleriyle sabah yürüyüşünde buluştu

15 Kasım 2024 Cuma 13:00

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bilgievleri öğretmenleriyle birlikte bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bugüne kadar gerçekleştirdiği birçok sağlıklı yaşam yürüyüşlerinde ilçe sakinleriyle buluşan Başkan Çiftçi, bu kez Çayırova Belediyesi’nin bilgievlerinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Çağdaşkent Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen programda bilgievlerinde Çayırovalı çocukların yarınlara daha iyi yetişmesi için gayret gösteren öğretmenlerle buluşan Başkan Çiftçi, sabah yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş sonrasında Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde öğretmenlere hitaben bir konuşma yapan Başkan Çiftçi şunları dile getirdi;

 

“GÜZEL ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRDİK”

“Yürüyüşümüze katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Sağlıklı yaşamak için spor yapmanın önemini hepiniz biliyorsunuz. Ara tatildeyiz ve bugüne kadar güzel çalışmalar gerçekleştirdik. İnşallah daha verimli ve faydalı bir süreç geçireceğiz. Amacımız çocuklarımızı en güzel şekliyle geleceğe hazırlamak. Bir yandan eğitim, bir yandan spor ve bir yandan da kültür-sanat çalışmalarıyla yavrularımızı en iyi şekliyle büyümesine olanak sunmaya çalışıyoruz. Çok güzel işlere imza atıyoruz ve bunları da sizlerle birlikte başarıyoruz.”

 

“ÇOCUKLARIMIZIN AYDINLIK GELECEĞİ İÇİN”

Yürüyüşün ardından bir açıklamada bulunan Başkan Çiftçi, “Çocuklarımızın aydınlık geleceği için eğitim kadromuzla kararlılıkla aynı hedefe doğru yürüyoruz. Daha güzel yarınlar için el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz güçlü bir gelecek ve mutlu nesiller” diye konuştu. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
(Ömer İLGEÇ)

 

 

 

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