Çiftçi, “Hayatta karşılaştığınız herkes sizin için bir tecrübedir”

EĞİTİM HAYATINDAN SÖZ ETTİ
İlkokulu Demirsaç’ta, ortaokulu Çayırova Ortaokulu’nda okudum, liseyi STFA Anadolu Teknik Lisesi’nde İnşaat bölümünde okudum. Sonrasında da Üniversite yaşamını, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladım, daha sonrasında da Gebze Teknik Üniversitesi’nde Deprem ve Yapı Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptım. 21 sene serbest mühendis olarak çalıştım ve 2019’da nasip oldu çocukluğumun geçtiği ve halen yaşamakta olduğum Çayırova’mıza hizmet etmek nasip oldu ve belediye başkanlığı görevindeyim.
“BİLGİNİZİ ARTIRACAKSINIZ”
Edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübeleri sizlerle paylaştığımız zaman en azından sizin onlardan istifade etme şansınız oluyor. Hayatta karşılaştığınız herkes sizin için bir tecrübedir. Tercih ettiğiniz alanlarda kendinizi geliştireceksiniz, bilginizi artıracaksınız ve mesleğinizi icra edeceksiniz. Belki aranızdan arkadaşlar, farklı bölümleri tercih edecek bunlar da çok mümkün. Şu andaki kazanımınızla tecrübe ve hayata bakışınız biraz daha şekilleniyor.”
“ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN”
Konuşmasının ardından Başkan Çiftçi, gençlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı ve üniversite yaşamından ve meslek hayatından örnekler vererek, öğrencileri bilgilendirdi. Program sonunda da açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Ben sizlerle bir araya geldiğim için çok mutluyum. Kitap günlerine katılmanızı mutlaka tavsiye ederim. Sizlere teşekkür ediyorum, Allah yardımcınız olsun, ailelerinize bol bol selam” dedi. Yapı ve Kredi Bankası Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de program için Başkan Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.
(Ömer İLGEÇ)