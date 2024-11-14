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Çiftçi, “Hemşehri derneklerimiz kültürümüz için çok önemli”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, saha ziyaretleri kapsamında dün Çayırova Gümüşhaneliler Derneği’ne gitti. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Hemşehri dernekleri kültürümüzü yaşatmak için çok önemli” dedi.

Çiftçi, 'Hemşehri derneklerimiz kültürümüz için çok önemli”

14 Kasım 2024 Perşembe 10:35

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Saha ziyaretleri kapsamında Çayırova’daki STK’ları gezen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, son olarak Çayırova Gümüşhaneliler Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Dernek merkezinde Çayırova Gümşhaneliler Derneği Başkanı Güven Gürol ve dernek üyeleriyle sohbet eden Başkan Çiftçi, hemşehri derneklerinin kültürü yaşatmak için ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Kültürün yaşaması ve unutulmaması için vatandaşların buralara gelmesi çok önemli. Biz kültürel kodlarımıza ve değerlerimize sahip çıkmalıyız. Akraba ve komşuluk ziyaretlerinin öneminin farkına varmamız lazım.

 

“DEĞERLERİMİZİ CANLI TUTMAMIZ GEREK”

Derneklerde, gençlerimize ve çocuklarımıza örnek olacak davranışlarda bulunulmalı ve onlara güzeli anlatmaya yönelik ortamlar sağlanmalı. Çocuklarımıza, gençlerimize onların eğitimine katkı sunmak çok değerli. Bu yüzden de çocuklarımız ve gençlerimiz için bugüne kadar birçok proje hayata geçirdik. Böyle hemşehri derneklerimiz çok kıymetli. Kaybetmek üzere olduğumuz değerleri tekrar hatırlamak için hemşehri derneklerimiz çok önemli. Biz bütün yörelerimizle, 7 bölgemizin 7’siyle de bütün insanlığa örnek olabilecek bir toplumuz. Her bir yöremizin kendine göre çok güzel değerleri ve kültürü var, bunları canlı tutmamız gerekiyor” diye konuştu.

 

“MUTLULUK DUYDUK”

Program karşılıklı görüş alışverişiyle devam ederken, ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Program hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Gönüllerimizin bir olduğu güzel bir ortamda birlikte olmaktan mutluluk duyduk. Misafirperverlikleri ve samimi sohbetleriyle bizleri en güzel şekilde ağırlayan Çayırova Gümüşhaneliler Derneği Başkanımız Güven Gürol’a değerli yönetimine ve Gümüşhaneli hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
(Ömer İLGEÇ)

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