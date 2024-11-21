Çiftçi, “Hep birlikte daha güzel yarınlara”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavına hazırlanan genç Çayırovalılarla bir araya geldi. Akse Kitap Kahve’de gerçekleştirilen söyleşi programında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Gençlerimizin fikirleri, yarınlar için en büyük gücümüz. Hep birlikte daha güzel yarınlara” dedi.

Çayırovalı gençlerin eğitimine büyük önem veren ve bu doğrultuda belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, üniversite sınavına hazırlanan gençlerle bir araya geldi. Akse Kitap Kahve’de gerçekleştirilen programda, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavına hazırlık eğitimi alan mezun grubu öğrencilerle buluşan Başkan Çiftçi, üniversite hayali kuran gençlere, kendi üniversite hayatından örnekler vererek açıklamalarda bulundu. Gençlerin kendisine yönelttiği soruları da yanıtlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gençlerle gerçekleştirdiği buluşma hakkında şunları dile getirdi;

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

“Gençlerimizin fikirleri, yarınlar için en büyük gücümüz. Hayallerinizi dinlemek, ideallerinizi paylaşmak ve bu güzel enerjinizi hissetmek bizim için her şeye değer. Hep birlikte daha güzel yarınlara. Biz sizleri çok seviyoruz, çok önemsiyoruz. Rabbim hepinizin bahtını açık eylesin. İnşallah çok güzel yerlere geleceksiniz her biriniz. Çayırova Belediyesi olarak da her zaman yanınızdayız.”

(Ömer İLGEÇ)