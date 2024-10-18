Çiftçi, ‘ilk masal kitabım’ atölyesine katıldı

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Çocuk Kulübü’nde eğitim alan Çayırovalı minikler ve aileleri, bugün çok renkli bir etkinlikte bir araya geldi. Necmettin Erbakan Çocuk Kulübü’nde gerçekleştirilen atölyede, minik yürekler, ilk masal kitaplarını oluşturdu. Öğretmenlerinin okuduğu masal kitabını, kendi hayal dünyaları eşliğinde resme ve kitaba döndüren Çayırovalı miniklere aileleri de yardımcı oldu. Bu güzel programda Çayırovalı minikleri ve ailelerini yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocukların renkli dünyalarının yansıması olan el emeği masal kitaplarını inceledi.

“ENERJİMİZİ ÇOCUKLARIMIZDAN ALIYORUZ”

Göreve geldiği günden bu yana Çayırovalı miniklerin eğitimi için Çayırova Belediyesi’nin tüm imkanlarını seferber eden Başkan Çiftçi, minikleri ve aileleri yaptıkları çalışmalardan ötürü tebrik etti. Program günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi. Program hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Enerjimizi çocuklarımızdan alıyoruz. Çocuklarımızın hayal gücünü geliştiren, okuma sevgisini aşılayan ‘İlk Masal Kitabım’ atölyesinde, kendi masal kitaplarını oluşturmanın mutluluğunu yaşayan yavrularımızla birlikte keyifli anlar yaşadık. Birlikte nice güzel etkinliklerde buluşmak dileği ile” dedi.

(Ömer İLGEÇ)