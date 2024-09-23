GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çiftçi, Park ve Bahçeler’deki mesai arkadaşlarıyla buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni haftaya Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü ziyaret ederek başladı. Başkan Çiftçi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görev yapan mesai arkadaşlarına kolaylıklar diledi.

Çiftçi, Park ve Bahçeler'deki mesai arkadaşlarıyla buluştu

23 Eylül 2024 Pazartesi 14:23

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’den Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ziyaret. 7/24 esasıyla ilçe genelindeki yeşil alanlarda görev yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleriyle, mesai öncesinde bir araya gelen Başkan Çiftçi, çalışma arkadaşlarını da görev yerlerine uğurladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne giden Başkan Çiftçi, mesaiye başlamadan önce, müdürlükte görev yapan çalışma arkadaşlarıyla da sohbet etti. Bünyamin Çiftçi, konuşmasında şunları dile getirdi; “Rabbim huzur ve sağlık içerisinde çalışmayı nasip etsin. Biz bir aileyiz. Ben Çayırova’yı çok seviyorum, hepimiz bir işin ucundan tutuyoruz. İnsanlığa faydalı olmak için çalışıyoruz. Rabbim yardımcınız olsun, biz burada bir aileyiz ve hep birlikte mücadele veriyoruz.”

 

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Başkan Çiftçi, mesai arkadaşlarını göreve uğurladıktan sonra, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün serasını gezdi ve birim sorumlularından bilgi aldı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi daha sonra, Park ve Bahçeler Müdürü Yalçın Polat ve birim sorumlularıyla birlikte toplantı yaparak, yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz Bayrak Töreninde Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz Bayrak Töreninde
67 yıldır yorgan dikiyor 67 yıldır yorgan dikiyor
Minikler bu etkinlikte eğlenceye doydu Minikler bu etkinlikte eğlenceye doydu
Körfez'de mezarlık bakımları devam ediyor Körfez'de mezarlık bakımları devam ediyor
Başkan Büyükakın: Başkan Büyükakın: "Temizlik yapılmazsa Marmara...
Kartepe Kütüphanesi açıldı Kartepe Kütüphanesi açıldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz Bayrak...
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yeni haftaya gençlerle başladı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit...

Haberi Oku