Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ndeki çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi. Burada görevli personellerle istişare gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Temiz bir çevre için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Hemen her fırsatta mesai arkadaşlarıyla bir araya gelen ve istişareye büyük önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, son olarak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nü ziyaret etti. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ndeki mesai arkadaşlarıyla bir araya gelen Başkan Çiftçi, ilk olarak çalışma müdürlükte görevli saha personelleriyle sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Daha sonra kurmaylarıyla birlikte İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Mustafa Koç’tan müdürlüğün çalışmaları hakkında brifing alan Başkan Çiftçi, Sıfır Atık Getirme Noktası’ndaki çalışmaları da yerinde inceledi.

“MESAİ ARKADAŞLARIMIZLA BİR ARAYA GELDİK”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Temiz çevre, yaşanabilir bir Çayırova anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’müzde görev yapan mesai arkadaşlarımızla bir araya geldik. Müdürlüğümüzün çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.