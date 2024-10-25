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Çiftçi, veli ve kursiyerlerle sabah yürüyüşü gerçekleştirdi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bilgievlerindeki veliler ve kursiyerlerle birlikte sabah yürüyüşü gerçekleştirdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çiftçi, “Birlikte daha sağlıklı yarınlar için yürüyoruz” dedi.

Çiftçi, veli ve kursiyerlerle sabah yürüyüşü gerçekleştirdi

25 Ekim 2024 Cuma 14:46

 Spora çok önem veren ve bu doğrultuda Çayırova’nın spor altyapısını güçlendirecek birçok çalışmayı hayata geçiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kursiyer ve velilerle sağlıklı yaşam yürüyüşünde bir araya geldi. Çağdaşkent Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen sağlıklı yaşam yürüyüşüne Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin yanı sıra, çok sayıda bilgievi kursiyeri ve velileri katılım gösterdi. Güzel havayı fırsat bilen Çayırovalılar, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yle birlikte Çağdaşkent Mesire Alanı’nda gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından, bol bol oksijen depoladı.

 

“ENERJİK BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK”

Düzenli aralıklarla devam edecek sabah yürüyüşleri hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Çağdaşkent Mesire Alanı’nda kursiyerlerimizle sabah yürüyüşü gerçekleştirerek güne enerjik bir başlangıç yaptık. Birlikte daha sağlıklı yarınlar için yürüyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Çiftçi ve kursiyerler yürüyüş sonrasında sohbet de ederken, program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.(Ömer İLGEÇ)

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