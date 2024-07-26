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Çocuklar kukla gösterisiyle eğlendi

İzmit'te çocukların keyifli yaz akşamı geçirmesi için düzenlenen etkinlikte minikler kukla gösterimiyle eğlenceli anlar yaşadı.

Çocuklar kukla gösterisiyle eğlendi

26 Temmuz 2024 Cuma 12:22

  İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal Müdürlüğü tarafından organize edilen yaz akşamları programları çocuk etkinlikleri, Yenişehir Kapalı Pazar Alanı’nda devam etti. İp atlama, yüz boyama, sek sek gibi birbirinden renkli etkinlerinin yer aldığı programda ‘Kuklalar Oynasın Çocuklar Gülsün’ gösterisiyle çocuklar doyasıya eğlendi. İzmit Belediyesi Gülümse Çocuk Tiyatrosu tarafından hazırlanan renkli kukla oyununu minikler büyük neşe ile izledi. Patlamış mısır ikramının yer aldığı programda çocuklar palyaçolar ile birlikte oyun oynayarak keyifli akşam geçirdi. Kuklalar Oynasın Çocuklar Gülsün etkinliği, 30 Temmuz Salı günü saat 20.00’de Ayazma Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda devam edecek. 


İHA
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