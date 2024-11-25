banner1100
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Çocuklara güzel dili değil, kaş çatmayı öğretiyoruz"

Şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç, "Çocuklara güzel dili değil, kaş çatmayı öğretiyoruz. Bugün kaş çatmayı öğrettiğimiz çocuklar, yarın bize yumruk sıkmaya yeltenebilir. Çocuklarınız size büyüdüğünde kötü rüyalar göstersin istemiyorsanız, onları güzel kelimelerle büyütün" dedi.

25 Kasım 2024 Pazartesi 11:22

 Çayırova Belediyesi'nin ilçede bir gelenek haline getirdiği ve birçok önemli yazarı ilçe sakinleriyle buluşturan Çayırova Kitap Günleri, son gününde Prof. Dr. Nurullah Genç'i ağırladı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda sevenleriyle bir araya gelen Genç, "Kelimenin Esrarı" isimli söyleşiyle önemli açıklamalarda bulundu. 
 Genç'in söyleşisini Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş takip etti. Söyleşi öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Çiftçi, "Bu yıl 5'incisini düzenlediğimiz Çayırova Kitap Günleri'nin mottosu Özgür Filistin için, okuyarak barışı, adaleti ve merhameti inşa edelim. Bugün burada kitap günlerimize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlarım" dedi. 
   
 "Kelime deyip geçmeyin" 
 Başkan Çiftçi'nin konuşmasının ardından okurlarıyla bir araya gelen Genç, "Kelime deyip geçmeyin, konuşmak ne kadar kolay, bazen kötü konuşmak ne kadar kolay. Biz kelimeyi her an kaydedilen, söylediğimizde de sustuğumuzda da irtibatımızı kesmediğimiz bir canlı olarak görmeliyiz. Kelimeyi ve kelimenin esrarını unutmayın. Sadece kelimelerimizi düzeltsek ülke düzelecek diye düşünün ve güzel kelimenin, doğru kelimenin ve ilmi kelimenin peşine düşün. Üslup o kadar önemli ki, kelime hayatımızın merkezinde duruyor ve farkında değiliz. Kelimeyi çirkinleştiren Ebu Cehil’in peşinden gitmiş olur, kelimeyi güzelleştiren de Peygamber Efendimizin peşinden gitmiş olur. Ülkemizin aileleri kelimelerin ciddiyetinin farkında değil. Tebessüm sadakadır. Çocuklara güzel dili değil, kaş çatmayı öğretiyoruz. Bugün kaş çatmayı öğrettiğimiz çocuklar, yarın bize yumruk sıkmaya yeltenebilir. Çocuklarınız size büyüdüğünde kötü rüyalar göstersin istemiyorsanız, onları güzel kelimelerle büyütün" diye konuştu. 
 Başkan Çiftçi, söyleşi sonunda Genç'e günün anısına Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde özel bireyler tarafından hazırlanan tabloyu hediye etti. Nurullah Genç, program sonunda sevenlerinin kitaplarını imzaladı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Güzide Gençliğin Erasmus’lu Konukları Güzide Gençliğin Erasmus’lu Konukları
Büyükşehir’den bir Bilgievi daha Büyükşehir’den bir Bilgievi daha
Kartepe kar ile şenlendi Kartepe kar ile şenlendi
İskoliye Mektebi’ne proje ödülü İskoliye Mektebi’ne proje ödülü
Dilovası'nda karla mücadele sürüyor Dilovası'nda karla mücadele sürüyor
Gümrük camiasından sınavlarda hak sınırlamasına tepki Gümrük camiasından sınavlarda hak sınırlamasına...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Güzide Gençliğin Erasmus’lu Konukları
Erasmus Öğrenci Değişim Projesi ile ilçeye gelen yabancı öğrenciler Güzide Gençlik Merkezi’ni ziyaret...

Haberi Oku