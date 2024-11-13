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Çuhane-i Hümayun Su Bendi'ne mesire alanı

Başiskele Belediyesi Tarih Yolu Projesi kapsamında Osmanlı dönemine ait Çuhane-i Hümayun Su Bendi'nin restorasyonu büyük ölçüde tamamlanırken, mesire alanı yapımı çalışmaları başladı.

Çuhane-i Hümayun Su Bendi'ne mesire alanı

13 Kasım 2024 Çarşamba 11:05

 Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün seçim beyannamesinde yer alan ve ilçenin tarihini, kültürel mirasını ve turistik yerlerini tanıtmayı hedefleyen "Tarih Yolu Projesi"nin 12 tarihi noktasından biri olan Çuhane-i Hümayun Su Bendi'nin restorasyonunda sona gelindi. Su bendinin bulunduğu 12 dönümlük alana da Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından mesire alanı yapılmaya başlandı. 
 1844 yılında tamamlanan ve Osmanlı'nın Kocaeli bölgesindeki ilk sanayi yatırımlarından biri olan Çuhane-i Hümayun Su Bendi, Doğantepe Mahallesi'nde yer alıyor. Restorasyon kapsamında, çuha fabrikasının yanı sıra padişahın av köşkü-harası, hidroelektrik santrali, bacalı ambar, bedesten, dehliz, su deposu ve dokuma atölyeleri gibi önemli yapılar da restore ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998 yılında tescillenerek koruma altına alınan Çuhane-i Hümayun Su Bendi'nin restorasyonuyla birlikte Başiskele'nin turizmine önemli bir katkı sunması hedefleniyor. 
 Başiskele Belediyesi, Çuhane-i Hümayun Su Bendi’nin restorasyon alanında tarihi dokuya zarar vermeden çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları yaparak yerli ve yabancı turistlerin kullanabileceği mesire alanı da yapıyor. Vatandaşların huzurla ve güvenle dinlenebileceği, keyifle vakit geçirebileceği 12 dönümlük alana yürüyüş yolları yapılacak, peyzaj çalışmaları ile güzelleştirilecek. 


İHA
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