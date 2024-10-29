CUMHURİYET KOCAELİ'DE İLAN EDİLDİ

Kocaeli Sanayi Odası kültür hizmeti olarak hazırladığımız Atatürk ve Kocaeli belgeselini kamuoyu ile paylaşıyoruz

ATATÜRK VE KOCAELİ BELGESELİ





Kocaeli Cumhuriyet bayramını “Bilim Teknoloji ve Sanayi Tarihi Müzesi” açarak kutlamalıydı









KOCAELİ SANAYİ TARİHİ BELGESELİ





29 Ekim 2019 Tarihinde gazetemizin kurucusu ve TGRT Belgesel tv devri alem belgesel yönetmeni www.ismailkahraman.net sosyal medya paylaşımı









Kocaeli’yi yönetenlerin büyük vefasızlığı

İnsanların kendi kendini yönetme ve yöneticilerini seçmenin adı olan Cumhuriyetin ilanını kutladığımız bu günlerde önemli bir konuya dikkat çekmek istiyorum.

Devlet ve millet olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken Osmanlı’ndan Cumhuriyet”e bilim teknoloji ve sanayi tarihinin Kocaeli’deki gelişmesini ve neden bu güne kadar Kocaeli’nde bir sanayi müzesinin kurulmadığını sorguluyorum.

Kocaeli Bölgesinde bu güne kadar bakanlık, milletvekillği, valilik, belediye başkanlığı yapmış yetkili ve yöneticilerimiz başta olmak üzere herkes suçlu.

Kocaeli Bölgesi son dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk bilim teknoloji ve sanayi bakanlarını çıkaran ilimiz Nihat Ergün ve Fikri Işık 180 yıl önce Osmanlı’da ilk özel sanayi kuruluşunun kurulduğu Kocaeli Körfez İlçe Herekeli Bakanlar döneminde kendilerine hem yazılı ve hem de sözlü olarak Kocaeli’ye sanayi müzesi kurulması önerilerimizi dikkate almadılar.

Hereke’nin bir başka devlet adamı vardı. Geçtiğimiz aylarda Van Erciş’te trafik kazası sonucu ölen Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun’a her fırsatta sanayi müzesi kurulması önerisinde bulundum. Kocaeli sanayi tarihi ile ilgili hazırladığım Belgeseli sizlerle paylaşıyorum

İnsan eserleri ile yaşar. Baki kalan gök kubbede hoş sedalar bırakmak. Makam ve mevkileri, eser bırakıp hizmet yapmak için vardır. Keşke hem bakanlarımız hem de bakan yardımcımız, Kocaeli iline bilim teknoloji ve sanayi müzesini kazandırsalardı. Keşke 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamaya hazırlandığımız bu gün “Kocaeli Bilim Teknoloji ve Sanayi Tarihi Müzesi”nin açılışını yaparak, gençlerimize bilim teknoloji ve sanayi bilinci verebilseydik.

Hereke Kalesi’ne verilen önem neden sanayi tarihimize verilmedi?

180 yıl önce ilk özel sanayinin kurulduğu dünya markası Hereke ipek halıları bu gün yok olup gitti. Bir tarihi eser olan ilk fabrika binaları özel bir firmaya satıldı. Bu önemli tarihi eser Hereke’de yok olurken Hereke Kalesi’ne 40 trilyon lira harcanarak yeni bir kale yapılması devletin kaynaklarının nasıl harcanıp israf edildiğini gösteriyor.

Hereke Kalesi’ne 40 trilyon harcanıp yeniden yapılırken, Gebze Eskihisar’daki tarihi kalenin kapılarının kapalı olması, boş durması ise trajik komik bir durum. Yaptığı resimlerle dünyaca ünlü Gebze Eskihisar’daki ressam Osman Hamdi Müzesi yıkılmak üzere Atatürk’ün anıt yapıp ziyarete açılmasını vasiyet ettiği TÜBİTAK alanı içindeki dünyanın tanıdığı ünlü Kartacalı Komutan Anibal Anıt Mezarı’nı Kocaelili yöneticiler bile bilmiyor.

Kocaeli sanayi tarihinde Hereke bölgesi ile ilgili yaptığım araştırma ve yazıları sizlerle paylaşırken Kocaeli milletvekilleri başta olmak üzere Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nu kamuoyu önünde ve Cumhuriyet Bayramını kutlamaya hazırlandığımız bu günde tarihi göreve davet ederek Kocaeli’ye “Bilim Teknoloji ve Sanayi Tarihi Müzesi” kurulması için söz verip çalışma yapmalarını istiyorum.





HEREKE İPEK HALI ÜLE İLGİLİ ÇEKTİĞİMİZ BELGESELLERİMİZ