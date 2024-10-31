Cumhuriyetimizin 101. Yılına Özel Konser

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. Yıldönümü kapsamında son derece anlamlı bir konsere ev sahipliği yaptı. Arpanatolia Grubunun, kadim Anadolu topraklarının ezgilerini Hitit Uygarlığının çalgılarıyla seslendirdiği konser, Cumhuriyet ile taçlanan toprakların dün olduğu gibi bundan sonra da ilelebet Anadolu yurdu olacağını gözler önüne serdi. Hitit Uygarlığına ait arp ve Hitit kıyafetleri ise konsere renk kattı.

BAŞARILARIYLA GURUR VEREN ARPANATOLİA

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Arp Sanatçısı Çağatay Akyol, TRT Ankara Radyosu sipsi, duduk ve ney sanatçısı Ferhat Erdem ve TRT perküsyon sanatçısı Cemal Özkızıltaş’tan oluşan Arpanatolia Grubu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Kocaelililerle buluştu. G-20 Zirvesi başta olmak üzere Türkiye’yi uluslararası birçok platformda temsil eden grup, Anadolu’nun kahramanlık dolu Türkülerini seslendirdi.

ÂŞIK VEYSEL’DEN YUNUS EMRE’YE

Konserde; Âşık Veysel'den Yunus Emre'ye uzanan zengin bir repertuar sunulurken, binlerce yıllık kadim toprakların kahramanlık destanları ve Cumhuriyet sevdası, sanatın eşsiz birleştiriciliğinde anlatıldı. Hitit Uygarlığının çalgıları arasında yer alan arp, ney ve duduktan yansıyan ezgiler Cumhuriyet ile taçlanan toprakların her daim Anadolu yurdu olacağını kanıtladı. Grup üyelerinin konserde Hitit Uygarlığı dönemine ait kıyafetleri tercih etmesi ise seyirciden büyük ilgi gördü. Konserde, “Çiğdem, Gesi Bağları, Hatay, Sipsi, Yemen, Ah bir Ataş Ver, Yunus, Karakoyun, Beyaz Giyme, Gazi Antep, Karahisar ve Karadeniz” türküleri seslendirildi.

ARPANATOLİA GRUBU DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

Vatandaşlar konsere olan beğenilerini dakikalarca süren alkışlarıyla sergiledi. Grup üyeleri de kendilerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi son derece anlamlı bir günde Kocaeli seyircisi ile buluşturduğu için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. SDKM Büyük Sahne’de gerçekleştirilen konseri vatandaşlarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz ve Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürü Adil Yıldırım izledi.(Ömer İLGEÇ)