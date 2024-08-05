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D-100’de feci kaza: 2’si çocuk 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisinin otomobil ile çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

D-100'de feci kaza: 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

05 Ağustos 2024 Pazartesi 15:48

 Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Muallimköy sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki 41 P 34 01 plakalı işçi minibüsü A.A. hakimiyetindeki 25 KC 235 plakalı Tofaş marka otomobile arkadan çarptı. Kazada 25 KC 235 plakalı otomobilin sürücüsü A.A. ile 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gebze'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçların çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.  


İHA
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