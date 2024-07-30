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Darıca Belediyesi'nden gençlere üniversite tercih desteği

Darıca Belediyesi, tercih döneminde ilçede yaşayan öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

Darıca Belediyesi'nden gençlere üniversite tercih desteği

30 Temmuz 2024 Salı 09:57

 Darıca Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Çınaraltı Meydanı ve Adnan Menderes Kültür Merkezi olmak üzere iki noktada öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Rehber öğretmenler tarafından yürütülen ücretsiz danışmanlık hizmeti, tercih dönemi boyunca devam edecek. Gelecekleri için çok önemli bir adım olan tercih sürecinde gençlere danışmanlık hizmeti vermeyi planlayan Darıca Belediyesi, 2 Ağustos’a kadar 09.00-17.30 saatleri arasında gençlerin üniversite tercihlerine rehberlik edecek. 
 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da tercih noktasını ziyaret ederek gençlerle sohbet edip başarılar diledi. Gençlere yol arkadaşlığı yapmaktan mutlu olduklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olmayı önemsiyoruz. Ücretsiz hazırlık kurslarımızla gençleri geleceğe hazırlarken tercih sürecinde de onlara yol arkadaşlığı yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerin önemli dönüm noktalarından biri olan üniversite yolculuklarında daima yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. 


İHA
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