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Darıca'da kanalizasyon suyu plaja mı karıştı?

Darıca İlçesi Pirireis (Yelkenkaya) Deresi'ne kanalizasyon suyunun karıştığına dair yapılan paylaşımlardan sonra İSU’dan açıklama geldi.

Darıca'da kanalizasyon suyu plaja mı karıştı?

23 Temmuz 2024 Salı 12:52


Bugün bazı basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında, Darıca İlçesi Pirireis (Yelkenkaya) Deresi'ne ve oradan halk plajına kanalizasyon suyunun karıştığına dair paylaşımlar yapılmıştır.


Türkiye’de %100 biyolojik olarak arıtma yapan ilk ve tek il Kocaeli'dir. Mevcut atık su arıtma tesislerimizde de %73 oranında ileri biyolojik arıtma yapmaktayız.


Darıca İlçesi Pirireis Deresi ve çevresinde bulunan kanalizasyon hatlarımızdan, dere içerisine ve oradan denize herhangi bir deşarj veya akış bulunmamaktadır. 


Ne Darıca’da, ne de başka bir ilçemizde bulunan derelerimize kanalizasyon suyu karışması ve halk sağlığını tehdit etmesi mümkün değildir. 


Bölgede ekiplerimizce yapılan inceleme sonrası dere ağzında biriken ve yer yer yosunlanmaya neden olan suların gelgitler sonucu tuzlu deniz suyu olduğu, alınan numunelerde halk sağlığına zararlı bir durum olmadığı tespit edilmiştir.  


Ayrıca, kanalizasyon hatları ve derelerin bakım, onarım ve temizlik çalışmaları, Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.


Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.


Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı

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