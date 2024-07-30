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Darıca'nın 2025-2029 yol haritası anketle belirleniyor

Darıca'nın yol haritasını belirleyecek olan "2025-2029 Stratejik Plan" çalışmalarını Darıca Belediyesi, "Kentin geleceğinde benim de görüşüm yer alsın" diyen vatandaşlar için başlattığı anket çalışmasını sürdürüyor.

Darıca'nın 2025-2029 yol haritası anketle belirleniyor

30 Temmuz 2024 Salı 13:56

 Darıca'nın yol haritasını belirleyecek olan "2025-2029 Stratejik Plan" çalışmalarını Darıca Belediyesi, "Kentin geleceğinde benim de görüşüm yer alsın" diyen vatandaşlar için başlattığı anket çalışmasını sürdürüyor.   
  Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın istişare toplantılarıyla başlattığı Darıca’nın 2025-2029 Stratejik Plan çalışmaları, toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla sürdürülüyor. Sivil toplum kuruluşlarından kurum ve kuruluşlara kadar tüm paydaşların görüşlerini toplayan Darıca Belediyesi, ilçenin yol haritasını belirleyecek olan stratejik plan çalışmalarında vatandaşların da düşüncelerini önemsiyor. 
  2025-2029 Stratejik Planı'nı ortak akılla ve katılımcılık anlayışıyla oluşturmayı hedeflediklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, anket çalışmasıyla 5 yıllık dönemde odaklanılacak alanların belirleneceğini belirtti. Vatandaş görüşlerinin stratejik planın oluşturulmasında önemli faktör olduğunu dile getiren Başkan Muzaffer Bıyık, "Yerel seçimlerin ardından vatandaşlarımız tarafından bir dönem daha bize görev verilir verilmez stratejik planlama çalışmalarımıza başladık. Bizim en önemli paydaşımız olan vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini ayrıca önemsiyoruz. Anket çalışmasıyla odaklanacağımız alanları ve önceliklerimizi Darıcalılarla birlikte belirleyeceğiz" dedi. 


İHA
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