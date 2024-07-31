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Dedesi Hulusi Kentmen Evini gezdi

Melek Kentmen, dedesi Hulusi Kentmen'in rekonstrüksiyon çalışması gerçekleştirilen evini ziyaret etti.

Dedesi Hulusi Kentmen Evini gezdi

31 Temmuz 2024 Çarşamba 13:26

  Şehrin tarihini ve kültürel değerlerini yaşatma gayreti ile çalışmalarını yürüten İzmit Belediyesi, Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen’in evini yeniliyor. Oturum alanı 60 metrekare olan yapının rekonstrüksiyon çalışmaları hızla devam ederken, çalışmaların tamamlanmasının ardından Hulusi Kentmen’in çocukluğunu geçirdiği ev İzmit’e yeniden kazandırılacak. Sivil mimarlık örneği olan yapının rekonstrüksiyon çalışmalarında her detay titizlikle işleniyor. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş ve birim müdürleri; Hulusi Kentmen’in torunu Melek Kentmen ile birlikte rekonstrüksiyon çalışması gerçekleştirilen Hulusi Kentmen Evi’ni ziyaret etti. Heyet ziyaret programı sonrasında Kültür Müdürlüğünde toplantı yaptı. Toplantıda Hulusi Kentmen Evi’nin içerik, sergileme düzeni ve kullanımına ilişkin detaylar görüşüldü. 
  İzmit Belediyesi yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Hulusi Kentmen’in hem İzmit yıllarına hem de oyunculuk hayatına dair detayları paylaşan Melek Kentmen’e dedesinin anısını yaşatmak konusunda bize verdiği destek için çok teşekkür ediyoruz. Yeşilçam’ın tonton dedesi Hulusi Kentmen’in hikayelerini, İzmit’e dair hissettiklerini, bir oyuncu olarak Türk sinema ve tiyatrosuna katkısını sergileyeceğimiz anı evini İzmitli hemşehrilerimiz ile buluşturmak için heyecanla çalışmaya devam ediyoruz." 


İHA
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