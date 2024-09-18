DEĞERLİ KÜLTÜR SANAT VE VAKIF İNSANİ NEDRET DEMİR İLE GEBZE GAZETESİ CANLI YAYINI

Yaz dönemi çalışmalarımız ve tatil nedeniyle bir süre canlın yayınlarımıza ara vermiştik. Gazetemiz yazarlarından Kültür ve sanat insanı sn Nedret Demir beyin canlı yayınla ilgili yazdığı bilgi notunu sizlerle paylaşıyoruz

“…Bugün bir başkaydı. Önce İstanbul Vali Yardımcımız çok değerli dostum, güzel insan Sn.Hasan Gözen ile buluştuk ve hasret giderdik. Ardından Cağaloğlu’nda Handan Kırtasiye sahibi, Bakırköy Lisesi’nde birlikte eğitim gördüğümüz 45 yıllık kadim dostum, bir İstanbul Beyefendisi Murat Bezzaz ile kucaklaştık, hasret giderdik. Son olarak Gebze Gazetesi’nde duayen gazeteci kıymetli dostum program arkadaşım Sn.İsmail Kahraman ve de yine çok değerli gazeteci, televizyoncu, sinemacı, başarılı senarist aynı zamanda yazar Sn. Uğur Tatar’la hasret giderdik.

Yaz döneminde yaptığımız çalışmalardan, ürettiğimiz eserlerden ve son yayınlanan kitabım olan “Okumayınız Çarpılırsınız!” üzerine konuştuk. Bu güzel ve keyifli sohbet Gebze Gazetesi’nde canlı yayınlandı.

Canlı yayın linki eklidir.

