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Deniz Ulaşımında Kış Tarifesi Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımında 16 Eylül’den itibaren kış tarifesine geçecek.

Deniz Ulaşımında Kış Tarifesi Başlıyor

14 Eylül 2024 Cumartesi 10:59

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımında kış sefer tarifesine geçiyor. Deniz ulaşımında kış sefer uygulaması 16 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Hat 1 İzmit Gölcük, Değirmendere, Karamürsel, Hat 2 Karamürsel - Hereke güzergâhında, Hat 3 İzmit - Gölcük - Derince - T.Çiftlik - Değirmendere güzergâhında ve Hat 4 Gölcük - Derince - T.Çiftlik - Değirmendere arasında gidiş dönüş olarak 16 Eylül Pazartesi gününden itibaren deniz ulaşımında kış tarifesine geçecek. Deniz ulaşımında kış sefer tarifesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden takip edilebilecek. 

İHA
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