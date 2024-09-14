Deniz Ulaşımında Kış Tarifesi Başlıyor

14 Eylül 2024 Cumartesi 10:59
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımında kış sefer tarifesine geçiyor. Deniz ulaşımında kış sefer uygulaması 16 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Hat 1 İzmit Gölcük, Değirmendere, Karamürsel, Hat 2 Karamürsel - Hereke güzergâhında, Hat 3 İzmit - Gölcük - Derince - T.Çiftlik - Değirmendere güzergâhında ve Hat 4 Gölcük - Derince - T.Çiftlik - Değirmendere arasında gidiş dönüş olarak 16 Eylül Pazartesi gününden itibaren deniz ulaşımında kış tarifesine geçecek. Deniz ulaşımında kış sefer tarifesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.
İHA