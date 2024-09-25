Derbent'te 436 konutun tapuları dağıtılıyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocamanın talimatıyla Derbent Mahallesi 32 nolu düzenleme bölgesi sınırları içerisinde devam eden imar uygulaması şuyulandırma çalışmaları tamamlandı. İmar uygulamasının tamamlanması sonrasında tapu dağıtımına başlandı.

Şuyulandırma çalışması sonucunda 436 konut parseli, 1 adet belediye hizmet alanı parseli, 2 adet dini tesis alanı parseli, 2 adet kültür tesis alanı parseli, 2 adet resmi kurum alanı parseli, 1 adet teknik altyapı alanı parseli, 1 adet anaokulu alanı parseli, 1 adet ilkokul alanı parseli ve 13 adet park alanı oluşturuldu. Yapılan şuyulandırma sonrasında yol ve mülkiyet problemleri de çözüme kavuşturuldu.

Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Söz konusu alan sınırları içerisine giren taşınmazların malikleri, şuyulandırma sonucunda oluşmuş yeni tapularını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar Uygulama Biriminden kimliklerini ibraz etmek suretiyle teslim alabilirler" denildi.

İHA