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Derince Belediyesi hizmet binasında yoğun tempo

Büyükşehir tarafından yapılan Derince Belediyesi hizmet binası projesinde ilerleme oranı yüzde 90’a ulaştı

Derince Belediyesi hizmet binasında yoğun tempo

17 Şubat 2025 Pazartesi 10:35

 Büyükşehir’in, Derince’de yarım kalan kongre merkezini yeni belediye hizmet binasına dönüştürme projesi yoğun tempoda devam ediyor. Vatandaşların rahat ulaşabileceği güzel bir lokasyonda hizmete sunulacak Derince Belediyesi yeni binasında ilerleme oranı yüzde 90’a ulaştı.

 

BÜYÜKŞEHİR’DE DUR DURAK YOK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Derince’ye kazandıracağı yeni belediye hizmet binasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Anadolu Kültür Sanat ve Kongre Merkezi olarak yapımına başlanan ve daha sonra yapılan yeni planlamada Derince Belediyesi hizmet binasına dönüştürülen projede ilerleme oranı 90’a ulaştı. Yaklaşık 10 bin 800 metrekarelik inşaat alanında yapımına başlanan yeni hizmet binası 4 bodrum kat ve 5 normal kat olmak üzere 9 kattan oluşuyor.

 

MECLİS SALONU 217 KİŞİLİK
Büyükşehir, kent genelinde yaptığı hizmet binaları ile hem vatandaşların hem de belediye çalışanlarına büyük kolaylıklar sağlarken aynı zamanda kamu hizmetlerinde daha verimli bir yapı oluşturmayı da hedefliyor. Bu bağlamda Derince’de yapımı devam eden yeni belediye hizmet binasında epey bir mesafe kat edildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından dönüştürme süreci devam eden 9 katlı Derince Belediye hizmet binasında başkanlık, belediyeye ait idari birimler, 217 kişilik meclis salonu ve arşiv odaları yer alıyor.

İLERLEME ORANI YÜZDE 90
Yapının mekanik ve elektrik imalatları, dış cephede silikon cam cephe,  kompozit kaplama ve mantolama imalatları, tüm bina kapıları, yangın kapıları, ıslak hacim compakt bölme kapıların montajı, kubbe ve dış cephe cam korkuluk, boya işleri, baffle ve  gergi tavan imalatlarının yapımına devam ediliyor. İnşaatı hızla ilerleyen projede ilerleme oranı yüzde 90’a ulaştı. Geriye kalan işlerde en kısa zamanda tamamlandıktan sonra Derince Belediyesi yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.
(Ömer İLGEÇ)

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