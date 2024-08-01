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Dilovası'nda asfalt çalışmaları başladı

Dilovası'nda altyapısı tamamlanan sokaklarda asfalt yenileme çalışmalarına başlandı.

Dilovası'nda asfalt çalışmaları başladı

01 Ağustos 2024 Perşembe 12:39

 Dilovası'nda altyapısı tamamlanan sokaklarda asfalt yenileme çalışmalarına başlandı.   
 Çalışmaların başladığı ilk sokaklar arasında Diliskelesi Mahallesi 721, Tavşancıl Mahallesi Pınar Sokak yer alıyor. Asfalt yenileme çalışmalarının belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceği ve en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi. 
 Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, asfaltlama çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Altyapı çalışmalarımızı tamamladığımız bölgelerde bozulan yollara hızla asfalt yenileme çalışmalarına başladık. Amacımız, ilçemizdeki yol kalitesini artırarak hemşerilerimizin daha konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlamak. Tüm ekiplerimizle birlikte yoğun bir mesai harcıyoruz ve kısa süre içinde bu çalışmalarımızı tamamlayarak yollarımızı halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. 


İHA
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