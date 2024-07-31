Dilovası'nda molozlar toplanıyor

Vatandaşların çevreye duyarlılığını artırmak ve moloz atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla başlatılan bu uygulama, ilçe genelinde de memnuniyetle karşılandı. Dilovası Belediyesi ekipleri, inşaat atıklarını belirlenen noktalardan alarak, geri dönüşüm ve bertaraf tesislerine taşıyacak.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çevre kirliliğini önlemek adına molozları ücretsiz topluyoruz. İlçemizdeki inşaat atıklarının kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılmasının önüne geçmek istiyoruz. Bu atıklar hem çevreye zarar veriyor hem de görüntü kirliliğine sebep oluyor. Bu nedenle, ekiplerimiz vatandaşlarımızın bildirdiği noktalardan molozları toplayacak ve geri dönüşüm ile bertaraf tesislerine taşıyacak" dedi.

Ömeroğlu, bu hizmetin önemini vurgulayarak, "Amacımız daha temiz ve yaşanabilir bir Dilovası. Bu çalışmayla birlikte sadece çevremizi korumakla kalmayacak, aynı zamanda geri dönüşüm sayesinde kaynakların daha verimli kullanılmasına da katkıda bulunacağız. Vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanarak bize destek olmalarını bekliyoruz. Hep birlikte daha güzel bir çevre, temiz bir Dilovası için çalışmalıyız" diye konuştu.

İHA