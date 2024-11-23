banner1098
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dip çamuru projesine İspanya’da büyük ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli projelerinden biri olan dip çamuru temizliği, İspanya’da düzenlenen Sun&Blue Kongresi’nde yankı uyandırdı

Dip çamuru projesine İspanya'da büyük ilgi

23 Kasım 2024 Cumartesi 11:32

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi’nin temizlenmesi amacıyla hayata geçirilen dip çamuru temizleme projesi, yurt dışında da büyük ilgi görmeye devam ediyor. Başkan Tahir Büyükakın, dip çamuru projesini Azerbaycan’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda anlatmıştı. Dip çamuru projesi bu kez de İspanya’da düzenlenen Sun&Blue Kongresi’nde ilgiyle karşılandı. 

MAVİ EKONOMİYE KATKILAR PAYLAŞILDI
İspanya’nın Almeria şehrinde düzenlenen Sun&Blue Kongresi’nde söz alan Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, İzmit Körfezi’nin bütünleşik çevresel yönetimi açısından yapılan çalışmalar ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü projeler hakkında sunum gerçekleştirdi. “Plajlarda Atık Yönetimi, Sürdürülebilir Sahil Şeridi için İnovasyon” panelinde konuşan Önem, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin inovatif çalışmalar ve projelerle mavi ekonomiye sağladığı katkıları paylaştı.

BÜYÜKŞEHİR’İN PROJELERİ ANLATILDI
Kongrede Büyükşehir yetkilileri, etkinlik boyunca sürdürülebilir çevre projelerini geniş kesimlere aktarma fırsatı buldu. Ayrıca sahillerde atık yönetimi ve sürdürülebilir kıyı projeleriyle daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre için yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verildi.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de 2 araç kazaya karıştı: 1 yaralı Kocaeli'de 2 araç kazaya karıştı: 1 yaralı
Şehrin göbeğinde rezil görüntü Şehrin göbeğinde rezil görüntü
Trafik güvenliği için izinsiz çalışmayın Trafik güvenliği için izinsiz çalışmayın
Başkan Çiftçi’den Öğretmenler Günü mesajı Başkan Çiftçi’den Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Büyükgöz Öğretmenler Günü’nü kutladı Başkan Büyükgöz Öğretmenler Günü’nü kutladı
“Öğretmenlik, sevgiyle yazılmış bir hayat hikayesidir” “Öğretmenlik, sevgiyle yazılmış bir hayat hikayesidir”
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli'de 2 araç kazaya karıştı: 1 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı, araçlarda ise hasar oluştu.

Haberi Oku