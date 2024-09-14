Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Motosikletli Kaza Yaptı: 2 Yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi neticesinde 2 kişi yaralandı.

14 Eylül 2024 Cumartesi 13:25