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Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Motosikletli Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi neticesinde 2 kişi yaralandı.

Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Motosikletli Kaza Yaptı: 2 Yaralı

14 Eylül 2024 Cumartesi 13:25

 Kaza, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AUF 418 plakalı Mondial marka motosiklet ile seyir halinde olan E.Y., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yolcu olarak bulunan B.K. ile savruldu. Yaklaşık 10 metre 8 metre sürüklenen E.Y. ile B.K. yaralandı. Meydana gelen kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Ayrıca sürücüye ehliyet yetersizliğinden 6 bin 500 TL  idari para cezası kesildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

İHA
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