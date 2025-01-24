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Eskişehir'de kaç sinema ve tiyatro salonu var? İşte Eskişehir'in kültür sanat verileri

Eskişehir, kültürel zenginlikleriyle göz kamaştırıyor. Çok sayıda tiyatro ve sinema salonu, 9 binden fazla tiyatro ve 230 bini aşkın sinema seyircisini ağırlayan Eskişehir’in kültür ve sanat verilerini sizler için derledik.

Eskişehir'de kaç sinema ve tiyatro salonu var? İşte Eskişehir'in kültür sanat verileri

24 Ocak 2025 Cuma 11:16

 Eskişehir, kültürel açıdan oldukça zengin bir şehir. 2022 yılı verilerine göre şehirde 3 tiyatro salonu bulunmakta ve bu salonları yıl boyunca toplam 9 bin 123 tiyatro sever ziyaret ediyor. Tiyatronun yanı sıra sinema da Eskişehir'de oldukça popüler. Şehirde 29 sinema salonu yer almakta olup, 2022 yılında bu salonlarda 234 bin 815 sinema seyircisi ağırladı.

Eskişehir sinema salonları

Eskişehir Paribu Cineverse (Espark)

Adres: Eskibağlar Mah. Üniversite Cad. No:21 Espark AVM Eskişehir

Tel: 0 (850) 220 09 67

Eskişehir Kanatlı Cinema Pink

Adres: Hosnudiye mah. Ismet Inönü cad. No: 57 Kanatli AVM Kat: 4 ESKISEHIR

Tel: 0 (222) 231 42 92

Eskişehir Özdilek Cinetime

Adres: Hoşnudiye Mah. Doğruer Sok. No.1 Özdilek AVM Tepebaşı / Eskişehir

Tel: 0 (222) 335 50 51

Eskişehir Prestige (Vega Outlet)

Adres: Çamlıca, 1 Gülperi Sokak, 26180 Tepebaşı/Eskişehir

Tel: 0 (222) 310 10 15

Eskişehir'deki müzeler

Müzeler açısından da oldukça zengin olan Eskişehir'de, toplamda 13 müze yer alıyor. Bu müzeler 2022 yılında 426 bin 401 ziyaretçi tarafından gezilmiş. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 1 müze bulunurken, özel müzelerin sayısı ise 12'dir. Özel müzeler, 2022 yılında 409.762 ziyaretçi ağırlarken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ise 16 bin 639 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Eskişehir'de ayrıca 12 halk kütüphanesi bulunuyor. 2022 yılında bu kütüphaneleri toplam 211 bin 993 kişi ziyaret etti.

Kaynak: Eskişehir Haberleri

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