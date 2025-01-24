Eskişehir'de kaç sinema ve tiyatro salonu var? İşte Eskişehir'in kültür sanat verileri

Eskişehir sinema salonları
Eskişehir Paribu Cineverse (Espark)
Adres: Eskibağlar Mah. Üniversite Cad. No:21 Espark AVM Eskişehir
Tel: 0 (850) 220 09 67
Eskişehir Kanatlı Cinema Pink
Adres: Hosnudiye mah. Ismet Inönü cad. No: 57 Kanatli AVM Kat: 4 ESKISEHIR
Tel: 0 (222) 231 42 92
Eskişehir Özdilek Cinetime
Adres: Hoşnudiye Mah. Doğruer Sok. No.1 Özdilek AVM Tepebaşı / Eskişehir
Tel: 0 (222) 335 50 51
Eskişehir Prestige (Vega Outlet)
Adres: Çamlıca, 1 Gülperi Sokak, 26180 Tepebaşı/Eskişehir
Tel: 0 (222) 310 10 15
Eskişehir'deki müzeler
Müzeler açısından da oldukça zengin olan Eskişehir'de, toplamda 13 müze yer alıyor. Bu müzeler 2022 yılında 426 bin 401 ziyaretçi tarafından gezilmiş. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 1 müze bulunurken, özel müzelerin sayısı ise 12'dir. Özel müzeler, 2022 yılında 409.762 ziyaretçi ağırlarken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ise 16 bin 639 kişi tarafından ziyaret edilmiş.
Eskişehir'de ayrıca 12 halk kütüphanesi bulunuyor. 2022 yılında bu kütüphaneleri toplam 211 bin 993 kişi ziyaret etti.
Kaynak: Eskişehir Haberleri