Eskişehir’den Dubai Çikolatasına Yerli Rakip: Dubai Lokumu

Kuruyemişçi esnafı, Dubai çikolatasının gördüğü talebin yerel üreticileri harekete geçirdiğini vekısa sürede dikkat çektiğini belirtti. Ünlü, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Dubai çikolatasından sonra biz de şimdi Dubai lokumu yaptık. İçeriği Dubai çikolatasıyla aynı; kadayıf, tahin ve Antep fıstığı ezmesi. Ürünümüz şu anda çok talep görüyor. İsmi popüler olduğu için insanlar da merak ediyor, almak istiyor. Bence normal bir çikolata ama popülerliği etkili.”

Esnaf İkiye Bölünmüş Durumda

Dubai çikolatası ve lokumunun fiyatlarının yüksek olmasından dolayı bazı müşterilerin tepki gösterdiğini dile getiren Kamuran Ünlü, esnaf arasında bu ürünlere bakış açısının farklı olduğunu ifade etti:

“Vatandaşın bir kısmı sürekli soruyor, bir kısmı da her yerde gördüğü için tepkili. Esnaf olarak Dubai çikolatası yüzünden ikiye bölünmüş durumdayız. Dubai lokumu belli bir kesime hitap ediyor. Şu an Dubai lokumunun kilosu 900 lira civarı. Dubai çikolatasında ise 100 gramlık paketler 200 lira bandında satılıyor. Tabii fiyatı belirleyen en önemli etken, içindeki fıstık oranı.”

Yerel Tatlara Yenilikçi Yorum

Dubai lokumu, geleneksel Türk tatlılarına modern bir dokunuş yaparak hem yerli tüketicilerden hem de turistlerden büyük ilgi görüyor. Eskişehir esnafının bu inovatif ürünü, hem Dubai çikolatasına yerli bir rakip olarak konumlanıyor hem de farklı lezzet arayanlar için yeni bir seçenek sunuyor.